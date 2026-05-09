出遊記得要帶雨傘！中央氣象署今（9）日早上發布「大雨特報」，提醒民眾，由於東北季風影響，宜蘭地區及北海岸有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方及落石，雨勢預計將持續至母親節（10日）。

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🟡大雨特報
📌影響時間：09日上午至10日
📍大雨：北海岸（新北市）、宜蘭縣

▲中央氣象署今（9）日早上發布「大雨特報」，提醒民眾，由於東北季風影響，宜蘭地區及北海岸有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲中央氣象署今（9）日早上發布「大雨特報」，提醒民眾，由於東北季風影響，宜蘭地區及北海岸有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
氣象署預報指出，今（9日）東北季風影響，迎風面的東半部、北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。周日母親節清晨北部、宜蘭花蓮天氣仍涼，白天起東北季風減弱，氣溫回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

周六溫度方面，北部及宜花稍涼，高溫約22至25度，中部及臺東高溫約27至29度，南部高溫仍有30至34度，南來北往請留意溫度變化，至於夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東低溫約23、24度，早出晚歸請適時調整穿著。

▲周日母親節東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周日母親節東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...