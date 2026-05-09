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▲中央氣象署今（9）日早上發布「大雨特報」，提醒民眾，由於東北季風影響，宜蘭地區及北海岸有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲周日母親節東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

出遊記得要帶雨傘！中央氣象署今（9）日早上發布「大雨特報」，提醒民眾，由於東北季風影響，宜蘭地區及北海岸有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方及落石，雨勢預計將持續至母親節（10日）。09日上午至10日北海岸（新北市）、宜蘭縣氣象署預報指出，今（9日）東北季風影響，迎風面的東半部、北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。周日母親節清晨北部、宜蘭花蓮天氣仍涼，白天起東北季風減弱，氣溫回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。周六溫度方面，北部及宜花稍涼，高溫約22至25度，中部及臺東高溫約27至29度，南部高溫仍有30至34度，南來北往請留意溫度變化，至於夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東低溫約23、24度，早出晚歸請適時調整穿著。