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▲GD愛店金豬食堂宣布將於10日進行包場。（圖／翻攝自金豬食堂臉書）

▲TWICE到臺北大巨蛋開唱時，子瑜（如圖）跟著團員們一同到金豬食堂慶功。（圖／記者張一笙攝）

韓流天團EXO於今（9）日起一連2天在台北小巨蛋舉辦演唱會，這也是他們時隔6年再次來台演出，消息曝光後便掀起搶票熱潮，團員們昨日下午率先抵達桃園機場，即使全員戴著帽子與口罩，依舊遮不住明星氣場，高顏值立刻成為現場焦點，大批EXO-L（粉絲名）更提前守候接機，只為親眼見到偶像一面，機場氣氛相當熱烈。而GD（權志龍）愛店金豬食堂也宣布包場消息，讓不少粉絲及歌迷猜測是EXO慶功宴。原先EXO此次巡演僅公布高雄場次，不過在台灣粉絲強烈敲碗下，官方後續再加碼宣布於台北小巨蛋連唱2天，等同此次來台共舉辦至少3場演出，也再次證明EXO在台灣依舊擁有超高人氣與票房號召力，許多粉絲更感嘆，雖然已經相隔多年，但EXO的影響力完全沒有減退，演唱會消息一公開仍迅速秒殺。就在EXO台北演唱會最終場前夕，位於台北南京東路的人氣韓式燒肉店「金豬食堂」突然發出公告，宣布10日全天時段將進行包場，不開放現場候位，也暫停所有用餐登記。由於時間點與EXO演唱會完全重疊，加上韓團一向有演出後聚餐慶功的習慣，消息曝光後立刻讓大批粉絲聯想到，這間餐廳極有可能就是EXO此次的慶功宴地點。事實上，「金豬食堂」近年早已成為韓星來台時的熱門聚餐名店，尤其因G-Dragon（GD）過去訪台時曾多次前往用餐，更被粉絲封為「GD愛店」。除了GD之外，TWICE先前結束台北大巨蛋演唱會後，也曾直奔該店聚餐，因此在韓流圈內擁有極高知名度。如今EXO剛好來台開唱，店家又在敏感時間點宣布包場，自然讓不少EXO-L興奮猜測「機率非常高」。雖然店家目前尚未正面回應包場對象，但相關討論已經迅速在社群發酵。