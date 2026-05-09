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台電改版Logo砸96萬元吵翻！聶永真、藝術學院院長隔空交火

其來源是分別取用於名書法家于右任字帖再行排列、縮放、調整角度而成、並進行電腦描圖邊緣處理，非于右任專為台電客製書寫而成。」

▲台電近期改版台電Logo，由台灣知名設計師聶永真的「永真急制設計工作室」，改為線條乾淨、簡約的字體及圖示，結果引爆爭議。（圖／Threads）

指出「台灣電力公司」六字確實是于右任在民國42年所寫

「絕對不能隨便以『集字』淡化問題，不能為商業錯估，取巧誤導群眾」。

台電Logo改版之亂真相大逆轉！舊版字體竟是員工臨摹

其實是當時台電人員「臨摹」于右任原字，再重新設計排列。

所以不論是聶永真的說法還是黃智陽的說法，其實都只有對一半

▲台電出面證實，民國81、82年間台電進行識別系統優化，當時Logo書法就已經被換掉，後來大家熟悉的書法字，其實是當時台電人員「臨摹」于右任原字，再重新設計排列。（圖/Threads）

台電近期邀請設計師聶永真優化識別系統，取代原有台電Logo「一代草聖」于右任書法字體替換，結果引爆藝術界以及民眾不滿，不少人認為台電根本不需要花96萬改Logo的字體，且新版的字體也沒有比較有藝術感。結果大家吵不停的「國寶藝術級文字」其實根本不是真跡，台電出面證實，當年確實是親邀于右任書寫字樣，但現在的草體Logo也不是真跡，而是員工臨摹重新排列。在台電公告Logo設計改版之後，不少民眾就認為只不過是改個字體要花96萬元不值得，更何況上一代的Logo還是出自「一代草聖」于右任之手，新設計者聶永真立刻遭到炎上，也被批評設計出來的新Logo技術含量不高，藝術感也沒有于右任好，諸多比較在社群被討論到沸沸揚揚。第一時間，聶永真也親上火線說明，並表示：「原本台灣電力公司六個書法字，結果聶永真的說法遭到華梵大學人文藝術學院院長黃智陽駁斥，他在臉書引用第25期《台電月刊》內容，，當時的台電總經理則煇對于右任的法書最欽仰，請〈右老墨寶與臺電〉作者出面請託，于右任一口應下。黃智陽痛批不過，根據《中時新聞網》報導，台電出面證實，過去確實有請于右任書寫Logo，但在民國81、82年間台電進行識別系統優化，當時Logo書法就已經被換掉，後來大家熟悉的書法字，也就是說，在聶永真還沒改版Logo之前，台電的Logo文字根本就已經不是于右任的真跡。，于右任確實有專為台電客製書寫Logo，但是聶永真改版前早就已經是員工臨摹的版本，也讓大家吵到「文藝美感層面」、「應該保留國寶文字」的火氣，瞬間被台電給全部澆滅。