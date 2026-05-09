張凌赫因陸劇《逐玉》爆紅人氣迅速飆升，戲約不斷的他，與林允搭檔演出的古裝劇《歸鸞》於昨（8）日殺青，不少粉絲也守在片場外苦等。只見昨晚突下起大雨，張凌赫拍到一半、臉上還帶著血妝就趕過來呼籲粉絲「快回家」，甚至拿起相機幫大家拍了合照，寵粉舉動讓全網淪陷，直呼：「太貼心！就算淋著雨也要跟著粉絲們打招呼」、「好親民。」
粉絲冒雨陪殺青 張凌赫妝都沒卸急籲：快回家
張凌赫新戲《歸鸞》昨晚殺青，不少粉絲在片場外等待他收工，然而天空突然下起雨，張凌赫不捨粉絲淋雨，連妝都沒卸就提前出來與大家打招呼，還反覆叮嚀大家「不要淋雨」、「早點回去休息」。儘管腿部有傷，但張凌赫仍堅持繞場確保每個粉絲都能看到。
▲張凌赫（如圖）不捨粉絲淋雨，連妝都沒卸就提前出來與大家打招呼。（圖／翻攝自微博）
張凌赫拿著大聲公說：「非常感謝大家從各個地方來到我的劇組，陪我殺青，辛苦了！」此外，張凌赫還幫大家拍了張合照，甚至為了拍攝角度蹲下來，親民舉動再度圈粉。
張凌赫寵粉舉動全網淪陷：又重新愛上他了
影片曝光後，張凌赫寵粉一面讓粉絲再度淪陷，直呼：「太幸福了吧」、「看到起雞皮疙瘩，太暖！」、「會紅不是沒原因」、「又重新愛上他了」、「當他的粉絲真的很幸福」、「張凌赫有缺點嗎？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
張凌赫新戲《歸鸞》昨晚殺青，不少粉絲在片場外等待他收工，然而天空突然下起雨，張凌赫不捨粉絲淋雨，連妝都沒卸就提前出來與大家打招呼，還反覆叮嚀大家「不要淋雨」、「早點回去休息」。儘管腿部有傷，但張凌赫仍堅持繞場確保每個粉絲都能看到。
▲張凌赫（如圖）不捨粉絲淋雨，連妝都沒卸就提前出來與大家打招呼。（圖／翻攝自微博）
張凌赫拿著大聲公說：「非常感謝大家從各個地方來到我的劇組，陪我殺青，辛苦了！」此外，張凌赫還幫大家拍了張合照，甚至為了拍攝角度蹲下來，親民舉動再度圈粉。
張凌赫寵粉舉動全網淪陷：又重新愛上他了
影片曝光後，張凌赫寵粉一面讓粉絲再度淪陷，直呼：「太幸福了吧」、「看到起雞皮疙瘩，太暖！」、「會紅不是沒原因」、「又重新愛上他了」、「當他的粉絲真的很幸福」、「張凌赫有缺點嗎？」