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國民黨團和民眾黨團昨（8）日聯手，在立法院表決三讀通過軍購預算，將預算上限匡列7800億元，儘管此舉打破了近半年的僵局，但相較於行政院版要求的1.25兆元，仍有近4700億元的缺口。對民進黨而言，這場軍購大戲尚未落幕，據悉，綠營未來可能將採取2劇本，一是再提特別預算，二是讓其回歸到跨年度的一般預算之中，或是兩者配合，一名綠營高層則強調，「未達1.25兆前，革命尚未成功」，攸關對美軍購的國防特別條例草案卡關多時，國民黨團和民眾黨團昨天聯手，在立法院表決三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元預算。第一波對美軍購預算上限3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。針對預算落差，總統賴清德雖肯定朝野跨出「不容易的一步」，但也點出無人機國產、指管系統及國防供應鏈等關鍵戰力仍被擋在門外，府院則強調，期盼朝野黨團夠再接再厲，盡速補足整體防衛體系所需關鍵戰力，不讓任何關鍵戰力被遺漏。據了解，對於4700億元預算缺口，綠營評估未來可能會擬定兩套劇本，一是再提第二波特別預算，二是讓其回歸到跨年度的一般預算之中。一名綠營人士透露，前者確實有些討論，一些在野黨似乎也沒有很反對，只是需要時間溝通。另名知情人士則強調，1.25兆元是台美雙方共同商定的「最低消費款」，更是保衛台灣的底線，民進黨會追求滿分，同時，讓行政部門思考未來下一步，重要是一步步來，等待天時、地利、人和，不排除任何補足預算的可能；至於是否再提預算？該人士語帶保留說，不排除，會想辦法趨近1.25兆版本。國民黨經歷近3個月的「軍購之亂」後，昨天暫時落幕，值得關注的是，這場「軍購之亂」也成了國民黨內部的權力照妖鏡。綠營人士分析，國民黨面對台灣壓力想要「減壓」，卻不想完全接受1.25兆版本，就是與即將到來的「川習會」有關。他強調，美國的邏輯很清楚，只想跟自立自強的人做朋友，從歐洲到印太皆然，台灣若無法展現自我保衛的決心，守住1.25兆的指標預算，恐將在強權博弈中淪為「棄子」。「藍營的權力的大小已經很清楚、很清晰！」該人士直言，台中市長盧秀燕當時未參選黨主席「傷很大」，即便美方花費大量精力與地方諸侯溝通，顯然效果極其有限，「可能是諸侯們沒有認真要做這事件，也可能是根本無法做」，而海水已經退潮，這場戰役證明國民黨地方諸侯在國民黨主席鄭麗文眼中，「根本不是個咖」，其聲望與影響力恐隨之重挫。對於預算規模，盧秀燕日前建議，政府對政府的軍購約新台幣8000億、9000億元，可放在特別預算並優先通過，不過，最終卻通過7800億版本，綠營人士分析，此事代表盧秀燕對黨而言，沒有行情，等於是打臉盧秀燕，無人機等產業也很重要，卻連討論都沒有討論。不過，另名綠營人士則持不同看法，直呼這一回合證明，鄭麗文、總召傅崐萁仍能壓制黨內雜音，也接近地方諸侯所喊的版本，然而，這也顯露國民黨內部正陷入「深藍對戰深紅」的模式，如同當年的「寧漢分裂」。該人士說，若行政院未來再提預算，藍營內部將上演第二回之戰，不過，他也呼籲，若要再提預算，期盼行政院能有所論述，並先行朝野政黨溝通。