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▲秀智（如圖）的粉紅平口禮服，與潤娥的禮服除了顏色以外一模一樣。（圖／翻攝自CHZZK）

韓國《第62屆百想藝術大賞》已在昨（8）日晚間完美落幕，其中紅毯環節的美照在典禮結束後，依然引發討論。不過有眼尖網友發現，潤娥與秀智竟在紅毯上撞衫，只見兩人一人穿著黑色平口禮服、一人穿著粉色平口禮服，兩套的修身設計與細節完全一樣，不過潤娥冷豔登場，秀智則是走甜美風，讓這場撞衫完全不尷尬，反讓粉絲看呆大讚：「沒有人輸。」在昨日的百想中，潤娥以一身黑色平口禮服踏上百想紅毯，只見她將頭髮盤起，身上沒有多餘的飾品，整體呈現出冷豔的風格。接著秀智也與主持人申東燁、朴寶劍登場。秀智穿著一身粉色平口禮服，並配戴了華麗耳環與項鍊，披著一頭直髮，看起來非常甜美。不過有眼尖網友發現，這兩人的禮服似乎是同款，從平口微微弧形的設計、到修身及臀部的褶皺細節都一模一樣，只是當時潤娥與秀智出場時，都美到讓現場驚呼，所以沒人發現。這個難得的撞衫不尷尬系列，也讓粉絲們看呆大讚：「各有特色，完全不影響」、「都是女神，美出不同感覺」、「美到我完全沒發現。」潤娥在當晚的百想中，雖然錯失了視后寶座，但憑藉穿越古裝劇《暴君的廚師》，在事前的人氣投票中，以58.1%的高得票率遠超居排名第二的孫藝真，獲得了人氣獎，展現了她出道多年不變的高人氣。