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▲《穿著PRADA的惡魔2》湊齊20年前的4大要角梅莉史翠普（左起）、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇、安海瑟薇，觀眾反應熱烈，也有再出第3集的呼聲。（圖／二十世紀影業提供）

▲梅莉史翠普對於是否再演《穿著PRADA的惡魔3》，關鍵在於好的劇本。（圖／翻攝自IMDb）

▲在《穿著PRADA的惡魔2》中扮演藝術總監奈吉的史丹利圖奇，對於演第3集有意願，卻要編導別拖太久，不能再讓大家等20年。（圖／翻攝自IMDb）

萬千粉絲期待20年的《穿著PRADA的惡魔2》，如預期在全球各地大熱賣。梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗被問到是否再拍第3集，都稱關鍵是要有好劇本。倒是史丹利圖奇答案略有不同：「再過20年，安和艾蜜莉只能去幫我們掃墓了！拜託，再20年，場景只能在養老院。」希望劇組動作加快，不能拖太久。史丹利圖奇在《穿著PRADA的惡魔》系列扮演對惡魔主編米蘭達忠心耿耿的藝術總監奈吉，就算升官機會被搞掉，也沒改變忠誠。他和扮演米蘭達的梅莉史翠普，分別是65歲和76歲，真的不一定有下一個20年能等，也難怪他催劇組想拍第3集真的要趕快，否則奈吉與米蘭達也未必還在人世，安和艾蜜莉只能去掃墓。聽起來史丹利圖奇對於再演《穿著PRADA的惡魔3》頗有意願？他答道：「對，在我還能走路的時候，那會很棒，我很願意參加。我們拍得很開心，這3個女人（梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗）都是太棒太棒的演員，也是太棒的人。」因而粉絲想看到原班人馬的第3集，只能期待編導分秒必爭、加快腳步。而梅莉史翠普曾經以「不拍續集」出名，就算是《媽媽咪呀！回來了》，也只是在片子後段客串亮相而已，《穿著PRADA的惡魔3》她堅持要有好的劇本才拍。安海瑟薇還加碼：「我們大家都要一起回來。」梅莉搞笑接了句：「活著回來。」和史丹利的「掃墓」說遙相呼應，也拿自己在《媽媽咪呀！》續集中角色已逝來自我解嘲。目前《穿著PRADA的惡魔2》全球票房已破2.5億美元，有機會再大賺一筆，乘勝追擊拍續集也不讓人意外。導演大衛法蘭柯表示，若能夠再有機會挖掘幾位主角的新故事，和這些出色的演員再攜手，他非常樂意。看來關鍵就在編劇能不能早一點把好的劇本交出來、不要再讓大家等20年了。