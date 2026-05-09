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▲目前可以在平台上點到的蛋糕，店家通常都會把外送的條件考慮進去。(圖／Rick提供)

蛋糕不是最難送！資深外送員揭原因

外送員會怎麼保護蛋糕？隔板、杯架都派上用場

▲外送員通常會用杯架來固定食物，避免運送過程中晃動造成食物損傷。(圖／Rick提供)

真正大魔王是「塞不進保溫箱」！大型商品最難送

「遠單」也讓外送員卻步 時間成本太高

母親節想準時吃大餐 外送員建議這樣做

▲節日、下雨或用餐時間通常會是外送的高峰期，為了避免被棄單，Rick建議不要點太遠的餐廳，且品項不要多。(圖／Rick提供)

母親節是親友聚餐高峰，若餐廳訂不到、又不想出門，不少民眾會選擇打開外送平台訂餐。不過，節日尖峰時段也常出現餐點遲遲未送達、訂單被外送員取消等情況。資深外送員Rick曾接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時指出，許多消費者以為蛋糕是母親節外送「大魔王」，過去曾有民眾訂購蛋糕請快遞運送，卻在配送過程中發生蛋糕毀損，不僅蛋糕報銷，也讓過節氣氛大受影響。對此，記者實際詢問資深外送員Rick，蛋糕是否真的是外送騎士最不想接到的訂單？Rick表示，蛋糕確實需要更小心配送，但目前在外送平台上能點到的蛋糕，多半已將配送條件納入考量，太容易在運送過程中受損，或尺寸過大的蛋糕，通常較少出現在平台上，「所以蛋糕不一定是最可怕的單。」Rick指出，多數外送員接到蛋糕訂單仍會願意配送，只是在裝箱與行車過程中會特別留意，避免碰撞或傾斜。他也分享，外送員常會活用保溫箱內的隔板、杯架，甚至衛生紙等物品固定蛋糕，盡量減少運送途中晃動。若蛋糕送達時真的出現損傷，Rick也建議民眾先不要急著對外送員動怒，可先拍照存證，再依照平台官方客訴流程反映，「通常都會有比較圓滿的處理方式。」「蛋糕不是大魔王，放不進保溫箱更難送！」Rick坦言，外送平台通常規定餐點或商品需放入保溫箱內配送，但有時消費者下訂的品項太大，例如大型收納盒、電風扇，或是一次訂購太多商品，都會讓外送員相當頭痛。Rick說，這類訂單不只可能塞不進保溫箱，還會花很多時間調整擺放方式，若遇上尖峰時段，對外送員來說就會影響接單效率。除了大型商品，Rick也點名「遠單」是另一種讓外送員猶豫的訂單。他表示，對外送員而言，時間就是收入來源，若取餐與送餐距離都偏遠，或配送路線不順，就可能降低接單意願。尤其母親節、下雨天、晚餐尖峰等熱門時段，訂單量本來就高，若遇上遠距離訂單，加上餐廳出餐慢、路況壅塞，就更容易導致配送時間拉長。Rick提醒，若母親節想讓餐點準時送達，建議民眾避開尖峰時段，至少提前1小時下訂；也可盡量選擇距離較近的餐廳，降低等待與配送時間。此外，若一次訂購餐點或商品數量較多，也可考慮拆成兩張訂單，減少外送員裝箱與配送壓力。Rick表示，這不僅能提高配送成功率，也能讓外送流程更順暢，對消費者和外送員都比較友善。