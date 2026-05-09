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西班牙、南大西洋偏遠島嶼出現可疑病例

世衛組織（WHO）8日證實，近日傳出漢他疫情的荷蘭籍郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius），已增至6例確診，另外還有2例疑似病例。根據《路透社》報導，世衞組織當地時間8日透過聲明證實，截至當天為止，一共接獲8宗通報病例，目前累計6宗確診（包含3人死亡），確診者均驗出可人傳人的「安地斯病毒株」（Andes virus，ANDV）。世衛表示，目前有4人分別在南非、荷蘭與瑞士住院治療，另1名送往德國的疑似病例檢驗結果則為陰性。世衛並補充說，目前這波疫情對全球更廣泛人群的風險較低，但對船上乘客、船員的風險則屬於中等。由於「宏迪斯號」上還有17位美國公民，美國疾病控制及預防中心（CDC）已表態正密切監測美籍乘客情況，不排除將派出政府醫療專機，將他們接到美國內布拉斯加州奧馬哈。西班牙衛生部門表示，該國東南部阿利坎特省（Alicante）1名32歲女子出現可疑症狀，正接受隔離檢測。值得注意的是，她近日曾在搭機時坐在1名荷蘭女子身後，而這名荷蘭女子正是「宏迪斯號」上已知的其中1個死亡病例。另一方面，英國衛生安全局也指出，1名英國男子在英國海外領地-崔斯坦達庫尼亞（Tristan da Cunha）也疑似感染漢他，當地官員聲稱，該男子是4月13日至15日，曾停靠在該島的一艘船隻乘客，該船懸掛荷蘭國旗。原文連結：