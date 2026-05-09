迎接母親節到來，全台餐飲在本週末、甚至整個5月，都推出餐飲優惠搶客，7家吃到飽餐廳正巧都加碼免費送上龍蝦，不僅媽媽有，同行家人也都同享！王品牛排也有平日優惠，姓名對中且符合條件就送龍蝦、龍虎班雙拼，西堤推出與媽媽抱抱，送「魚子醬焗烤蝦」。《NOWNEWS今日新聞》整理全台連鎖餐廳、飯店buffet之優惠，一文掌握。
📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：
Checkers自助餐廳於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，每位1280元+10%，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。
餐廳現推出「南洋香料盛宴」主題，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」，還有「果阿黑胡椒豬梅花」、「馬來胡椒豬肚湯盅」、「藥膳肉骨茶」等，還有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品。
📍台北文華東方酒店「文華Café」：
「文華Café」將於5月8日至10日，主廚盧奕翔精心推出母親節限定全自助午間饗宴，賓客可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排、多樣化熟食、繽紛豐盛的沙拉吧以及主題甜點吧，更特別加贈每位成人「清蒸波士頓龍蝦」一份，餐價每位3380元+10%。
📍JR東日本飯店台北「鉑麗安全日餐廳」：
鉑麗安全日餐廳於5月9日、10日母親節週末午、晚餐時段，加碼推出「一品龍蝦料理」，每人半隻，餐價訂為成人每位1980元+10%，兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。
主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，目前也有新餐飲主題，主廚陳永儒以「東南亞美食」為主軸升級自助餐檯，集結越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹、沙嗲雞肉串與印尼炒飯等經典南洋菜色。
📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：
台北新板希爾頓酒店二樓的「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（但不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」享四人同行一人免費，另外，母親節週末5月9日至10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1780元+10%。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
南港人氣buffet「敘日全日餐廳」母親節檔期成人每位價格維持1880元+10%，但是活動期間、即5月2、3、9、10日的午餐、晚餐，每位加贈蒜蓉蒸龍蝦一份，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。
「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。更有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，海鮮愛好者肯定瘋掉。
📍泰市場：
泰市場更為此次二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。
泰市場更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。
兩餐廳於5月都有優惠活動，5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於栢麗廳及泰市場結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」：
嘉義國際品牌酒店福容voco酒店的「田園西餐廳」，也於5月9日至10日推出母親節限定Buffet，每位成人1680元＋10%，主打每人一份加贈「南歐紅霞焗龍蝦」，將龍蝦加上細煮慢燉的 Sofrito 紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗製作。
📍饗食天堂：全台共10家
「饗食天堂」於5月9日、10日調整節日餐價並升級菜色，加碼供應嫩煎干貝佐蘆筍醬、雪蟹腳與碳烤牛小排。兩週末分別提供「西班牙粉紅氣泡酒」與「赤鹿果香甜粉紅酒」為聚餐助興，現場更舉辦「折紙愛心」活動，鼓勵孩子親手折出對媽媽的愛。
📍王品牛排：
即日起至5月29日平日限定，姓名中符合「真」、「淑」、「美」、「麗」同音任一字，內用2客套餐，就款待價值千元的「龍重雙饗：龍蝦‧嫩煎龍虎斑」1份。
📍TASTy 西堤牛排：
5月31日前到店內用經典套餐並完成「給媽媽一個擁抱」挑戰，主廚即加碼招待美味的「魚子醬焗烤蝦」乙份。
📍這一小鍋：
即日起至5月20日，只要憑「2026年報稅單據」來店內用，即享「三人同行一人免費」(需含一位母親)。
📍舞古賀 mini鍋物：
5月10日前全台門市推出「紅蟳雙響」套餐優惠價398元，可享招牌昆布鍋底一份及2隻肥美的紅蟳，每日僅限量10組；高雄華榮路門店更祭出消費滿2,680元以上之含龍蝦指定海陸套餐，可享加價399元升級「雙龍蝦」(須提前預定)。
📍千葉火鍋：
5月10日前至千葉火鍋開鍋消費，完成Facebook打卡並Tag 母親或留下母親節祝福，即送哈根達斯雪糕乙支；再推限量法式甜點「開心果達克瓦茲」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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Checkers自助餐廳於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，每位1280元+10%，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。
餐廳現推出「南洋香料盛宴」主題，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」，還有「果阿黑胡椒豬梅花」、「馬來胡椒豬肚湯盅」、「藥膳肉骨茶」等，還有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品。
📍台北文華東方酒店「文華Café」：
「文華Café」將於5月8日至10日，主廚盧奕翔精心推出母親節限定全自助午間饗宴，賓客可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排、多樣化熟食、繽紛豐盛的沙拉吧以及主題甜點吧，更特別加贈每位成人「清蒸波士頓龍蝦」一份，餐價每位3380元+10%。
📍JR東日本飯店台北「鉑麗安全日餐廳」：
鉑麗安全日餐廳於5月9日、10日母親節週末午、晚餐時段，加碼推出「一品龍蝦料理」，每人半隻，餐價訂為成人每位1980元+10%，兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。
主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，目前也有新餐飲主題，主廚陳永儒以「東南亞美食」為主軸升級自助餐檯，集結越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹、沙嗲雞肉串與印尼炒飯等經典南洋菜色。
📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：
台北新板希爾頓酒店二樓的「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（但不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」享四人同行一人免費，另外，母親節週末5月9日至10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1780元+10%。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
南港人氣buffet「敘日全日餐廳」母親節檔期成人每位價格維持1880元+10%，但是活動期間、即5月2、3、9、10日的午餐、晚餐，每位加贈蒜蓉蒸龍蝦一份，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。
「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。更有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，海鮮愛好者肯定瘋掉。
📍泰市場：
泰市場更為此次二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。
泰市場更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。
兩餐廳於5月都有優惠活動，5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於栢麗廳及泰市場結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」：
嘉義國際品牌酒店福容voco酒店的「田園西餐廳」，也於5月9日至10日推出母親節限定Buffet，每位成人1680元＋10%，主打每人一份加贈「南歐紅霞焗龍蝦」，將龍蝦加上細煮慢燉的 Sofrito 紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗製作。
📍饗食天堂：全台共10家
「饗食天堂」於5月9日、10日調整節日餐價並升級菜色，加碼供應嫩煎干貝佐蘆筍醬、雪蟹腳與碳烤牛小排。兩週末分別提供「西班牙粉紅氣泡酒」與「赤鹿果香甜粉紅酒」為聚餐助興，現場更舉辦「折紙愛心」活動，鼓勵孩子親手折出對媽媽的愛。
📍王品牛排：
即日起至5月29日平日限定，姓名中符合「真」、「淑」、「美」、「麗」同音任一字，內用2客套餐，就款待價值千元的「龍重雙饗：龍蝦‧嫩煎龍虎斑」1份。
5月31日前到店內用經典套餐並完成「給媽媽一個擁抱」挑戰，主廚即加碼招待美味的「魚子醬焗烤蝦」乙份。
📍這一小鍋：
即日起至5月20日，只要憑「2026年報稅單據」來店內用，即享「三人同行一人免費」(需含一位母親)。
📍舞古賀 mini鍋物：
5月10日前全台門市推出「紅蟳雙響」套餐優惠價398元，可享招牌昆布鍋底一份及2隻肥美的紅蟳，每日僅限量10組；高雄華榮路門店更祭出消費滿2,680元以上之含龍蝦指定海陸套餐，可享加價399元升級「雙龍蝦」(須提前預定)。
📍千葉火鍋：
5月10日前至千葉火鍋開鍋消費，完成Facebook打卡並Tag 母親或留下母親節祝福，即送哈根達斯雪糕乙支；再推限量法式甜點「開心果達克瓦茲」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！