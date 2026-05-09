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📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：

▲台北凱撒飯店的Checkers自助餐廳，於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。（圖／台北凱撒飯店提供）

📍台北文華東方酒店「文華Café」：

📍JR東日本飯店台北「鉑麗安全日餐廳」：

📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集全日自助餐廳」5月推出四人同行一人免費吃到飽，5月9、10日不適用，但有額外送上龍蝦。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：

▲敘日全日餐廳於母親節活動期間，除每位加贈蒜蓉蒸龍蝦乙份外，每桌再贈限定流心巧克力球甜點乙份。（圖／六福旅遊集團提供）

泰市場：

▲晶華國際酒店集團旗下位於大直英迪格酒店的全台唯一泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕滿二年，推出新菜，母親節也將加菜。（圖／晶華酒店提供）

📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」：

▲嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」母親節檔期將額外贈送焗龍蝦。（圖／取自嘉義福容voco酒店官網）

📍饗食天堂：全台共10家

▲饗食天堂母親節檔期將增加雪蟹腳等菜色。（圖／饗賓集團提供）

📍王品牛排：

平日限定

▲平日用餐，姓名「真」、「淑」、「美」、「麗」同音任一字，內用2客套餐，就款待價值千元的「龍重雙饗：龍蝦‧嫩煎龍虎斑」1份。（圖／王品提供）

📍TASTy 西堤牛排：

📍這一小鍋：

📍舞古賀 mini鍋物：

📍千葉火鍋：

▲千葉火鍋於母親節推出送哈根達斯雪糕活動（圖／千葉火鍋提供）

迎接母親節到來，全台餐飲在本週末、甚至整個5月，都推出餐飲優惠搶客，7家吃到飽餐廳正巧都加碼免費送上龍蝦，不僅媽媽有，同行家人也都同享！王品牛排也有平日優惠，姓名對中且符合條件就送龍蝦、龍虎班雙拼，西堤推出與媽媽抱抱，送「魚子醬焗烤蝦」。《NOWNEWS今日新聞》整理全台連鎖餐廳、飯店buffet之優惠，一文掌握。Checkers自助餐廳於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，餐廳現推出「南洋香料盛宴」主題，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」，還有「果阿黑胡椒豬梅花」、「馬來胡椒豬肚湯盅」、「藥膳肉骨茶」等，還有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品。「文華Café」將於5月8日至10日，主廚盧奕翔精心推出母親節限定全自助午間饗宴，賓客可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排、多樣化熟食、繽紛豐盛的沙拉吧以及主題甜點吧，更特別加贈每位成人「清蒸波士頓龍蝦」一份，餐價每位3380元+10%。鉑麗安全日餐廳於兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，目前也有新餐飲主題，主廚陳永儒以「東南亞美食」為主軸升級自助餐檯，集結越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹、沙嗲雞肉串與印尼炒飯等經典南洋菜色。台北新板希爾頓酒店二樓的「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（但不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」享四人同行一人免費，另外，南港人氣buffet「敘日全日餐廳」，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。更有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，海鮮愛好者肯定瘋掉。泰市場更為此次二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。泰市場更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。兩餐廳於5月都有優惠活動，嘉義國際品牌酒店福容voco酒店的「田園西餐廳」，，將龍蝦加上細煮慢燉的 Sofrito 紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗製作。「饗食天堂」於5月9日、10日調整節日餐價並升級菜色，加碼供應嫩煎干貝佐蘆筍醬、雪蟹腳與碳烤牛小排。兩週末分別提供「西班牙粉紅氣泡酒」與「赤鹿果香甜粉紅酒」為聚餐助興，現場更舉辦「折紙愛心」活動，鼓勵孩子親手折出對媽媽的愛。即日起至5月29日，姓名中符合「真」、「淑」、「美」、「麗」同音任一字，內用2客套餐，就款待價值千元的「龍重雙饗：龍蝦‧嫩煎龍虎斑」1份。5月31日前到店內用經典套餐並完成「給媽媽一個擁抱」挑戰，主廚即加碼招待美味的「魚子醬焗烤蝦」乙份。即日起至5月20日，只要憑「2026年報稅單據」來店內用，即享「三人同行一人免費」(需含一位母親)。5月10日前全台門市推出「紅蟳雙響」套餐優惠價398元，可享招牌昆布鍋底一份及2隻肥美的紅蟳，每日僅限量10組；高雄華榮路門店更祭出消費滿2,680元以上之含龍蝦指定海陸套餐，可享加價399元升級「雙龍蝦」(須提前預定)。5月10日前至千葉火鍋開鍋消費，完成Facebook打卡並Tag 母親或留下母親節祝福，即送哈根達斯雪糕乙支；再推限量法式甜點「開心果達克瓦茲」。