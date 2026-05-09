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國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨（8）日審查軍購條例時，表態力挺藍白縮減版預算，並影射國防預算藏有「茶葉行、鞋廠」等廠商牟利。對此，高雄捍衛隊張耀中、張以理、鄭孟洳、林浤澤今（9）日痛批，柯志恩才抹黑華視翻車，又用極端個案抹黑對美軍購，不僅是弱化台灣國防，更是帶頭醜化盟友、退化高雄產業鏈的「三惡化」推手。高雄捍衛隊指出，藍白兩黨團看似放行7800億，未來恐怕仍會在預算審查繼續下刀，把鄭麗文的「3800+N」換成「7800-N」。她口中的對得起中華民國與高雄，最後只對得起中國與國民黨。張耀中指出，柯志恩2017年首度擔任立委，就跟著國民黨杯葛前瞻基礎建設，當時還自稱「只幫各位擋下了4500億元」。但她當年擋下的前瞻預算，正包含捷運黃線、岡山路竹延伸線等高雄重大建設，如今又故技重施，跟著藍白擋下4700億元國防預算，比上次前瞻還多擋200億元，柯志恩把國防採購醜化成「有人賺國防財」。張耀中說，柯志恩擋下的是多項商購案、國內委製案、台美合作研發採購案，以及「AI輔助及C5ISR系統」等與國防自主相關項目，正是高雄造船、金屬加工、電控、系統整合、資通訊與半導體產業可以切入國防供應鏈的關鍵。她若真的在乎高雄，就不該把高雄的產業機會一起砍掉。張以理認為，柯志恩拿不出證據抹黑華視，隔天又如法炮製，躲在言論免責權下，無憑無據影射「這件」特別預算「藏了等著賺國防財」的廠商，更等同於將「對美軍購」形容成「美國讓特定廠商發財」的不公道比喻「助長疑美論」、「順中國的意，醜化民主同盟的美國」。張以理也指出，柯志恩過去曾拿「女人看到跳樓大拍賣」這種性別刻板印象醜化軍購，也以「高雄人對抗中保台免疫」比喻「抗中保台」是病毒，就已真切代表她「骨子裡就是嫌棄軍購、阻礙台灣自我防衛」的立場，說再多，只是掩飾她自己心虛的多此一舉。林浤澤表示，柯志恩自詡「對得起中華民國和高雄」，但面對中共文攻武嚇，柯志恩還要刪國防預算「恐怕連蔣介石都要從慈湖跳起來」，她若有本事，在嚴審我國國防預算的同時，應當有Guts連同曾和她同台的鄭麗文，或她所「祝壽」的藍黨團總召傅崐萁，要求中國比照辦理「降低軍備預算、撤飛彈、撤擾台軍機軍艦」。鄭孟洳強調，從國民黨主席鄭麗文一開始主張「3800億加N」，到如今藍白提出7800億版本，看似讓步，實際上可能只是把「3800+N」換成「7800-N」；條例階段看似放行，預算階段再一刀一刀砍，柯志恩說要嚴審國防預算，高雄市民也會嚴審她高雄不是國防議題的局外人，國防自主也不是抽象口號，而是攸關高雄產業升級、城市安全與台灣生存的重大議題。柯志恩若真在乎高雄，就不該一再站在刪減關鍵預算的位置。