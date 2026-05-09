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▲這對於南部地區水庫是一大警訊，水利署統計顯示，過去5天曾文水庫蓄水量從12.55%降至11.27%。（圖／取自水利署網站）

南部水庫直直落 影響二期稻作、科技業

中部、北部本週受到春雨、梅雨鋒面，累積雨量均超過40毫米以上，也讓先前較乾涸的新竹寶山、寶二水庫，台中德基水庫均蓄水率逼近9成，解除缺水危機。然而，近半個月雨勢均未挹注到南部地區，而曾文溪以南彷彿存在「雨勢結界」，過去5天幾乎沒降下一滴雨，曾文水庫蓄水率也跌至11.2%，即將跌至個位數。據中央氣象署5月5日至9日的5日累積圖，中部、北部累積雨量都達到40至70毫米，對於原本乾涸的水庫有相當大挹注。據水利署統計，4月中旬負責供水給竹科的寶山、寶二水庫蓄水率均不到3成、台中德基水庫水位也不到6成，經過3週的雨勢，寶山、寶二水庫蓄水率均已恢復到80%以上，德基水庫今日蓄水率也來到85.3%，對於新竹、台中地區解除水情管制指日可待。然而，台灣北部、中部、東部都有受到雨神眷顧時，唯獨南部地區滴水未沾。台灣彷彿在曾文溪以南存在「雨勢結界」，台南、高雄及屏東過去5天幾乎沒有出現雨勢。這對於南部地區水庫是一大警訊，水利署統計顯示，過去5天曾文水庫蓄水量從12.55%降至11.27%；南化水庫蓄水率下降約2.1個百分點；烏山頭水庫至8日蓄水率也下滑約3個百分點。即便3座水庫可以互相調度，3座水庫總有效蓄水量從5日的1.31億噸下降至1.23億噸，相當於每天減少200萬噸。目前為止南部地區尚未發布水情警戒，若南部地區水庫並未因為後續梅雨及颱風出現回升，相當可能會影響到7月二期稻作灌溉作業，更可能會對南部科學園區科技業產生用水影響。