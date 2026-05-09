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楊謹華2015年以《一把青》師娘一角打開她實力派演員的大門，也入圍了金鐘獎，但是這部戲卻讓她痛苦了一年走不出來，坦言當時心理或許生病了，常陪伴在她身邊的好友黃嘉千擔心到氣哭，直接吼她，「妳到底想要什麼。」近來兩人登上節目《坐吧聊聊》回憶這段過往，都忍不住落下淚水。楊謹華在《一把青》中飾演的師娘，是空軍大隊長的老婆，也是村裡小太太們的精神支柱，在拍攝時她也正經歷從偶像劇轉到類型劇的過程，不允許別人看到自己一絲絲不完美，楊謹華說，拍完《一把青》一年後她都還是會把師娘的口頭禪「日子過了就好了」掛在嘴邊。身為好友，黃嘉千在一旁看了很不捨，「她（楊謹華）每天活著就是要處理角色、處理她個人的問題，她也不知道怎麼辦。」楊謹華坦言當時心理或許有點生病了，黃嘉千突然落淚，想到有次跟楊謹華在車上的對話，她問楊謹華，「妳為什麼要把自己逼成這樣，妳到底要什麼。」楊謹華解釋，當時可能把原生家庭的創傷也帶入角色，她21歲就跟爸爸分開，直到30幾歲爸爸才出現，她不知道怎麼跟爸爸相處，但爸爸又是她心裡的一道坎，所以她決定主動約爸爸見面，把所有的情緒一次宣洩出來，雖然不容易，但楊謹華知道一定得解決，才能活得快樂。