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▲大雅第二公有零售市場閒置多年，經市府重新整建為公托據點。方便在地民眾就近送托。（圖／台中社會局提供）

台中市積極擴充公共托育資源，自市長盧秀燕於2018年上任以來，全市公設民營托嬰中心（公托）數量，已由原本5處增加至50處，成功達成「公托10倍增」目標。收托人數也由163人大幅成長至1539人，有效提升平價托育服務量能，減輕年輕家庭育兒負擔，打造友善育兒城市。台中市政府社會局表示，市府近年透過跨局處合作，盤點公有閒置及餘裕空間，陸續將零售市場、校園、社區活動中心及社會住宅等場域活化為公共托育據點，逐步建構更完善的育兒支持系統。其中，霧峰國中將原有熱音教室重新規劃，打造台中首座設於國中校園內的公托據點，以山嵐意象設計溫馨空間，提供在地家庭就近托育服務。另大雅第二公有零售市場閒置多年，因地方反映周邊缺乏托育資源，市府因此將市場空間重新整建為公托據點，是另一個成功改造案例。此外，設於西屯鵬程里活動中心內的公托據點，也促成幼兒與鄰近關懷據點長者的自然互動，形成老少共融場景。社會局指出，市府近年也積極推動全齡共融空間，例如梧棲三民好宅及太平長億好宅，均整合公托、身障小作所、日照中心及社會服務站等功能，提供從幼兒到長者的多元服務。社會局表示，除擴增托育據點外，台中公托收費亦維持六都較低水準，家長每月僅需負擔1,500元，減輕育兒經濟壓力。同時，公托採1名托育人員照顧4名幼兒的配置，優於法規規定的1比5照顧比，希望提供更細緻的照顧品質。社會局強調，公共托育資源的增加，不僅反映政策推動成果，也展現城市對下一代照顧與育兒支持的重視，未來將持續盤點適合空間，擴大公共托育服務量能。