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▲新竹喜來登每週一至週四推出「護師節」專屬餐飲回饋，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，享三人同行一人免費。（圖／新竹喜來登提供）

「大廳咖啡吧」、「迎月庭鐵板與日式料理」打8折、中餐廳滿千送200元

新竹關西六福莊推早鳥優惠 暑假三人住一晚8999元還送動物近距離接觸

更特別推出早鳥優惠，即日起至2026 年5月31日前完成預訂，即可享旺日/暑假平日不加價、假日/ 暑假旺假日加價5折優惠， 暑假住房專案入住期間自6月19日至9月27日止。 專案特別鎖定親子族群，除了能與斑馬、 犀牛等非洲草食動物近距離接觸，更結合了六福水陸雙樂園暢遊， 並推出期間限定的猛獸T-Shirt彩繪、淺山香草香囊DIY、 煙花式水槍等多種活動體驗好禮，三人成行只要8999元+ 10%起。



▲關西六福莊推出早鳥優惠，暑假三人住一晚8999元還送動物近距離接觸等禮遇。（圖／關西六福莊提供）



新竹喜來登飯店表示，5月12日國際護師節即將到來，針對身處第一線醫療現場的醫護人員，包含醫師、護理師，將於5月11日起至5月28日每週一至週四推出「護師節」專屬餐飲回饋，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，享三人同行一人免費。新竹喜來登此次推出「護師節」餐飲優惠，針對具有醫師、護理師或護士有效證件者於5月11日至5月28日每週一至週四，至餐廳用餐可享專屬餐飲優惠，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，三位成人同行一人免費吃到飽的超值回饋。飯店其他餐廳也同步針對醫護人員推優惠，「大廳咖啡吧」半自助午間套餐8折優惠，「迎月庭鐵板與日式料理」日式套餐8折優惠；「采悅軒中餐廳」內用消費滿1000元現折200元。另外，全台唯一生態度假旅館「新竹關西六福莊」則是推出「夏日狂想．彩繪一夏」暑假住房專案，