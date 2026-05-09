我是廣告 請繼續往下閱讀

賴政府提出8年1.25兆國防特別預算，立法院昨天在國民黨團和民眾黨團聯手下，三讀通過7800億元版本。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（9）日受訪表示，「這不但危害未來國軍的安全，也影響國家的戰力」。蘇巧慧上午出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，與新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川同台。對於立院昨天通過的軍購條例，與政院版的1.25兆有所落差，蘇巧慧回應，國防應該尊重專業，行政院和美國軍方共同研議非常久後，推出1.25兆的版本，很可惜國民黨昨天卻刪除4,700億，這會導致像無人機、作戰系統、還有其他等項目都遭到刪除。蘇巧慧直言，這不但危害未來國軍的安全，也影響國家戰力，「台灣是一個非常可貴的民主國家，全體的國人應該是要共同一起保衛我們的國家」。