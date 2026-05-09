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高雄市1名朱姓男子今(9)日凌晨駕車行經三民區澄清路北往南方向時，竟逆向行駛直衝警車，員警隨即鳴按警笛並以擴音器喝令駕駛停車接受盤查。惟員警上前盤查發現男子神情渙散，隨後拒絕受檢駕車逃逸。轄區員警隨即展開追緝約5分鐘後，因擔心危及民眾安全而放棄追逐，改以事後調查，將對朱男開出最高超過22萬元的罰單。高市警局仁武分局今天凌晨1時許，執行巡邏勤務，行經三民區澄清路北往南方向時，發現前方一部紅色自小客車逆向行駛迎面而來，員警隨即鳴按警笛並以擴音器喝令駕駛停車接受盤查。惟員警上前盤查發現駕駛男子神情渙散，隨後拒絕受檢駕車逃逸。員警隨即保持安全車距蒐證並伺機攔查。該車多次涉及闖紅燈、紅燈右轉、行駛人行道及危險駕車等交通違規，嚴重危害用路人安全。員警沿線追緝約5分鐘後，考量該車車速過快，為避免衍生其他公共危害，遂先停止追緝改以擴大調閱監視器方式持續追查。仁武分局目前已掌握車主朱姓男子（約64歲）身分並持續聯繫釐清。另針對駕駛拒檢逃逸及沿途多項交通違規依法逕行舉發計10件，合計最高合計可處新臺幣226,200元罰鍰。