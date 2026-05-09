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趙少康今受訪時先開罵5分鐘，直呼立法院終於三讀軍購條例7800億，加上年度預算是8400億，跟他當初提的8100億，凍結沒有發價書的不是一樣嗎，繞個半天、千迴百轉回到原點，「何必呢？搞得大家擾攘不安」，早知如此何必當初，「一開始就確定聽我的話不就好了嗎？」趙少康也說，這件事大家都要從中學到經驗跟教訓，第一就是民進黨挖坑給國民黨，說國民黨親中反美，若國民黨戴上這帽子還往裡面跳，2026、2028賄選的非常辛苦。趙少康隨後話鋒一轉，直呼國民黨是泱泱大黨，要海納百川，各階層的人都要吸收，各階層的人都要能包容吸納，黨員面向要廣，國民黨這麼多年來黨員越來越少，現在剩多少也搞不清楚，「選個黨主席六萬五千票就當選，任何一個區域立委都要十萬票以上，國民黨千萬不能成為黃復興的黨」。趙少康轟，黃復興非常重要，是骨幹、重要基礎，但國民黨只靠黃復興選舉不會贏，如果國民黨最後變成黃復興國民黨，其他人越來越少，國民黨怎麼廣納社會基礎？「我不知道他們聽不聽得進去啦，但是大家要仔細想是不是這樣子」趙少康說，區域立委每個都10萬票以上，不分區也是累積在區域的票上，國民黨現在什麼行政資源都沒有，都在民進黨手上，國民黨唯一戰場就是立法院跟各級議會，在這種情況下，黨中央一定要作為黨團跟立委後盾，一定要尊重黨團自主跟立委，如果吃掉戰場，國民黨能見度在哪？過去黨中央基本上都尊重立法院，不能強壓更不能扯後腿。