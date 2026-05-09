36歲朴寶英以《未知的首爾》拿下百想藝術大賞視后，在台上發表感言時強忍淚水，她直白說自己非常討厭競爭，每當有優秀的演員出現，就會有不想輸的想法出現，也是抱著野心才會接下《未知的首爾》，只是每一天都在後悔與自我懷疑中度過，每當這時候，一讀起劇本就能讓她重拾信心，真誠的感言圈粉無數。
朴寶英拿百想視后 討厭競爭又不服輸
朴寶英直呼，當初會接下《未知的首爾》也是懷抱著野心，但每一刻都在後悔與自我懷疑，「到底出於什麼勇氣和自信選擇這部作品，每天都在擔心和後悔我是否能做好，每當這種時候，一讀劇本就會給我勇氣，謝謝李作家寫出這麼好的作品。」
朴寶英的演技受到高度認可，不過她也直白坦承，其實自己非常討厭競爭，尤其身邊有優秀的演員出現時，內心就會有不想輸的想法，她也向所有與她競爭，同時又推著她前進的演員們道謝。
可愛的是，朴寶英最後向父母道謝，還說希望有來世繼續當他們的女兒，還有劇中「未來、未知」的替身演員，以及一直支持她的粉絲，如果沒有觀眾，這些作品就沒有意義，朴寶英分享劇中台詞，「想對在世界上像鹿和寄居蟹一樣的人說，昨天已經過去，明天還沒到來，今天還是未知數，我們好好的過今天吧。」讓許多劇迷再次受到感動。
《未知的首爾》講述一對雙胞胎，外表相似、個性卻南轅北轍，兩人在各自困境中，因互換身分，而展開一段重新尋找愛與人生的旅程，全劇可在Netflix收看。
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朴寶英直呼，當初會接下《未知的首爾》也是懷抱著野心，但每一刻都在後悔與自我懷疑，「到底出於什麼勇氣和自信選擇這部作品，每天都在擔心和後悔我是否能做好，每當這種時候，一讀劇本就會給我勇氣，謝謝李作家寫出這麼好的作品。」
朴寶英的演技受到高度認可，不過她也直白坦承，其實自己非常討厭競爭，尤其身邊有優秀的演員出現時，內心就會有不想輸的想法，她也向所有與她競爭，同時又推著她前進的演員們道謝。
可愛的是，朴寶英最後向父母道謝，還說希望有來世繼續當他們的女兒，還有劇中「未來、未知」的替身演員，以及一直支持她的粉絲，如果沒有觀眾，這些作品就沒有意義，朴寶英分享劇中台詞，「想對在世界上像鹿和寄居蟹一樣的人說，昨天已經過去，明天還沒到來，今天還是未知數，我們好好的過今天吧。」讓許多劇迷再次受到感動。
《未知的首爾》講述一對雙胞胎，外表相似、個性卻南轅北轍，兩人在各自困境中，因互換身分，而展開一段重新尋找愛與人生的旅程，全劇可在Netflix收看。