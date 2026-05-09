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▲MV中，王俐人（如圖）模樣十分青澀，五官清秀的她臉上沒有過度的妝容，穿著簡單的T恤、長褲。（圖／王俐人臉書）

女星王俐人出道多年，模特兒出身的她，跨足戲劇、綜藝等領域，今（9）日她在社群上分享，第一次拍攝MV是蔡健雅的〈True Love〉，當時因「零預算」沒有妝髮師、沒有造型服，甚至連服裝都是去教課時的便服，但反而捕捉到了她最真實、最清純的模樣，如今20多年過去，狀態讓網友看了驚呼：「太扯！現在還是一樣青春」、「如何保養的？都沒什麼變」、「好誇張！根本沒變吧。」王俐人因客串《麻辣鮮師》走紅，之後接連演出不少戲劇作品，今她發文表示：「很多人問我，在台灣拍的第一個MV作品是什麼？」答案就是蔡健雅的〈True Love〉。王俐人回憶起自己那時剛回台灣，還在台大語言中心教英文，而因為零預算，不僅沒有妝髮師、道具，甚至連身上穿的都是平時教課的便服，男主角也是現場的執行製作臨時上陣。MV中，王俐人模樣十分青澀，五官清秀的她臉上沒有過度的妝容，穿著簡單的T恤、長褲。王俐人有感而發說：「因為這份『沒有預算』，反而讓鏡頭捕捉到了最真實、最清純的模樣，沒有刻意的雕琢，只有那個剛回台灣、對未來充滿好奇的自己。」如今20多年過去，王俐人的長相並沒有太多變化，凍齡狀態讓網友讚嘆：「根本沒變吧」、「清新脫俗的氣質美女」、「我覺得你的美不是靠妝容或是衣服襯托出來的，而且那副充滿自信的笑容」、「加油！做自己最真實，也要學習妳迎向逆境的勇氣。」事實上，王俐人這幾年在演藝圈發展並不順利，她日前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時坦言，因簽錯經紀公司，導致被冷凍、臨時被換角，面臨無戲可拍的困境。對此，她無奈說自己演什麼角色都可以，即使是打掃阿姨也願意，只希望能獲得演出機會。