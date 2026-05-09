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立法院昨終於通過軍購條例，最終採用藍白共提7800億版本。事前力推規模8000億以上軍購版本，為此不惜和國民黨主席鄭麗文槓上的藍委徐巧芯今（9）日表示，軍購條例7800億美方「感到鼓舞」、參院兩黨齊聲歡迎，證明國民黨把關方向正確，對於美方提及後續預算審議期程的提醒，徐巧芯也強調，國民黨團將嚴格把關，但絕不拖延。徐巧芯今表示，針對立法院三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，美方反應正面明確。國務院表示「感到鼓舞（encouraged）」；參議院外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）與共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）也聯合聲明歡迎，強調這筆預算將強化台灣對中國挑釁的嚇阻能力，在「印太地區和平穩定的關鍵時刻，釋出了強大的決心訊號」。徐巧芯指出，國務院使用「encouraged」一詞，是明確的正面用語，加上美國行政部門與參議院民主、共和兩黨也表達「歡迎」，意義十分清楚：立法院通過的版本，獲得美方跨黨派一致肯定。至於美方提及後續預算審議期程的提醒，徐巧芯強調，國民黨立場一貫且清楚，國民黨團將嚴格把關，但絕不拖延。國民黨堅持合理採購，理性監督，避免賴政府以無上限特別預算債留子孫；同時也會以負責任態度，依程序推進後續審議。徐巧芯說，國民黨能同時在華府與北京建立順暢、互信的溝通管道，讓台灣在強化自我防衛的同時，也保有對話與緩和緊張的空間。這才是追求和平、維持台海與區域穩定最務實的路線。