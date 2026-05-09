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「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」登陸墾丁！免費入場

▲全球海灘風格巡遊「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」登陸台灣墾丁。（圖／Longchamp提供）

▲今年三月起橫跨全球展開的快閃店巡迴，壓軸登陸台灣墾丁。（圖／Longchamp提供）

▲墾丁最美打卡景點！小灣沙灘全新開幕Longchamp瓏驤海灘俱樂部。（圖／Longchamp提供）

▲墾丁揚起巴黎優雅風情。（圖／Longchamp提供）

▲期間限定的法式小灣沙灘，彷彿一秒出國度假。（圖／Longchamp提供）

必玩風格體驗！Longchamp沙灘排球、板球 蔚藍海岸帆船及立槳

▲可免費體驗的Longchamp帆船，採預約制。（圖／Longchamp提供）

▲除了風箏，還有現今流行的匹克球也能玩。（圖／Longchamp提供）

▲獨具風格的「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」，邀請民眾到墾丁免費入場體驗。（圖／Longchamp提供）

必拍時尚美景！Longchamp繽紛條紋躺椅、遮陽傘 最新打卡景點

▲La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部，玩時髦沙灘排球。（圖／Longchamp提供）

▲不能錯過Longchamp奔馬優格冰棒，三款顏色口味／各120元。（圖／記者蕭涵云攝）

必吃限定美食！Longchamp奔馬優格冰棒、飲料與餐點

▲隱藏版海洋生物桌遊、海灘風格遊具等大家體驗。（圖／Longchamp提供）

墾丁凱撒房客限定！奔馬海灘巾、限定淋浴間鑰匙圈

▲海濱步道直達La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部。（圖／Longchamp提供）

▲墾丁凱撒大飯店房客限定，享海灘巾與淋浴設備租借服務。（圖／Longchamp提供）

必體驗Longchamp快閃店！主題貼紙與印章明信片 獨家購物好禮

▲LONGCHAMP瓏驤夏日快閃店設於墾丁凱撒大飯店內。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Longchamp「Le Pliage Filet漁網包」外閃店贈送限定「海洋生物包釦組」，大款4500元、小款3600元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲快閃店可免費體驗貼紙與印章明信片寄送。（圖／記者蕭涵云攝）

Longchamp瓏驤海灘俱樂部 資訊

Longchamp瓏驤夏日快閃店 資訊

▲Cafuné台北SOGO忠孝快閃店。（圖／品牌提供）

Cafuné快閃店進駐台北SOGO忠孝！晨露藍、幽苔綠新品開逛

Cafuné夏日台北快閃店 資訊

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▲Cafuné首度在台展示2026春夏系列新品。（圖／品牌提供）

時尚迷尖叫！墾丁小灣沙灘新開幕「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」全球海灘風格巡遊，繽紛條紋躺椅與遮陽傘讓人眼睛一亮，徜徉在陽光下玩奔馬圖騰的沙灘排球、匹克球及風箏，蔚藍海岸體驗帆船及立槳，必吃可愛的奔馬優格冰棒，台灣最終站壓軸免費入場玩起來；還有全球限量Longchamp首款衝浪板也登場，推薦墾丁凱撒大飯店開逛瓏驤快閃店，免費體驗主題貼紙與印章明信片，最美打卡景點、必玩資訊一次整理。今夏墾丁小灣沙灘最美打卡景點！全新開幕「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」，細白沙灘上看到粉、綠、藍與白色相間的繽紛條紋躺椅與遮陽傘，酒吧揚起飛揚著鬃毛與尾巴的Longchamp奔馬夏季標誌，宣告乘著浪潮前行的全球海灘風格巡遊登陸台灣。無疑是現在台灣最時髦的海灘美景，「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」，靈感源自2026夏季系列「Catch the Parisian Wave」，以自由無拘的生活藝術，融合巴黎優雅與衝浪文化，將海灘轉化為品牌全新快閃的風格場景，開放大眾免費入場沉浸式體驗。今年三月起橫跨全球展開的快閃店巡迴活動，夏日軸線「La Plage Longchamp 瓏驤海灘俱樂部」首站，於衝浪文化發源地澳洲The Nielsen Beach Club展開，三月底移師泰國普吉島The Surin Phuket Hotel、四月漫遊至葡萄牙Comporta；最終站便是即日起至6月14日，壓軸登陸台灣墾丁。民眾不要錯過難得的機會體驗。現場有著Longchamp經典奔馬造型的沙灘排球、沙灘匹克球與風箏，都可以恣意體驗與玩耍；蔚藍海岸上還有Longchamp帆船及立槳可預約體驗。值得一提的是，Longchamp與法國衝浪工作坊Shapers Club合作的首款衝浪板，全球限量僅40支，也能在台灣墾丁看到。官方表示，「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」的體驗活動，可是各國形式不同，墾丁專屬的多款小運動，不只讓大家好拍更好玩。時尚迷們當然不能錯過，襯著墾丁清朗海天一色美景，與Longchamp夏季奔馬旗幟、帆船合影；潔白沙灘上的條紋躺椅與遮陽傘、救生圈，當然要狂拍一波。所有休閒運動用品都看得見Longchamp獨特識別，就連排球網上也能找到奔馬蹤影；別錯過還有棧板上的綠色可愛餐車，處處都是必拍的打卡熱點。Longchamp還在小灣海灘岸邊，打造綠色的冰棒攤車，販售超可愛的奔馬造型優格冰棒，有粉、綠、藍三款水果口味；餐廳酒吧則以期間限定的在地食材演繹海濱風味，還能搭配專屬設計的夏日特調飲品，從味覺延伸盛夏氣氛；桌上還有可愛的海洋生物桌遊，隱藏版遊戲等大家來朝聖。墾丁凱撒大飯店房客限定，可利用海濱步道（開放時間：8AM-6PM），抵達小灣沙灘造訪「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」，報房號提供Longchamp刺繡奔馬Logo造型的海灘巾免費租借。還可免費使用沙灘淋浴設備，忍不住分享，該服務鑰匙圈還是Longchamp夏季系列海洋生物造型，實在很可愛（如需使用，請於小灣服務站登記，並於服務站歸還）。快到墾丁「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」來場夏日最浪漫的度假之旅吧。Longchamp還將海濱度假靈感帶入墾丁凱撒大飯店，以法式度假風格打造期間限定夏日快閃店，以「Catch the Parisian Wave」為題，展示2026夏季時裝系列與多款限定單品。主打Le Roseau系列，標誌性竹節元素延伸的鞋履與配件，繽紛色調重塑經典輪廓的太陽眼鏡等，輕鬆掌握度假穿搭風格；推薦於快閃店購買Le Pliage Filet漁網包，無論大小款皆免費贈送限定「海洋生物包釦組」，有可愛的龍蝦、水母和魚（數量有限，贈完為止），為獨特的夏日海灘回憶增添童趣細節。凡於「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」拍照打卡並加入官方LINE帳號，就能免費獲得活動限定「明信片和貼紙」組合，還可在現場體驗5款特製印章裝飾明信片，寫上地址投入專屬信箱，還將為大家免費寄出（每人限兌換乙次，數量有限，贈完為止）。地址：屏東縣恆春鎮墾丁路小灣沙灘時間：5月8日至6月14日08:00-22:30沙灘服務 : 08:00-18:00酒吧營業 : 14:30-22:30（週三公休）地址：墾丁凱撒大飯店一樓（屏東縣恆春鎮墾丁里墾丁路6號）時間：周日至周四10:00-18:00、周五及周六10:00-19:00香港輕奢設計師品牌Cafuné，正式進駐台北SOGO忠孝館開幕快閃店，選用溫潤米色石紋作為店內設計基底，交織木質櫃體打造自然幽靜之美。即日起至6月30日，首度在台展示2026春夏系列新品，經典包款Stance Wallet與Medium Stance推出了晨露藍色、及幽苔綠色Drop Duffel系列圓筒包。還有以玄武岩為靈感的全新Basalt馬鞍包系列首次亮相；並延續Asra漫遊包系列經典輪廓，所推出全新尺寸的Mini Asra，為傳統波士頓包帶來輕盈的比例。地點：台北SOGO忠孝館2F（台北市大安區忠孝東路四段45號