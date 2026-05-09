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▲來自東京銀座、被許多饕客列為「一生必訪」的頂級燒肉品牌USHIGORO S.來台開設分店，由富錦樹集團代理。（圖／富錦樹提供）

USHIGORO紅什麼？三大亮點先看

亮點一、全包廂制：

▲USHIGORO S.標榜全包廂制（圖／富錦樹提供）

亮點二、專屬侍肉師服務，精準掌握火候與節奏

亮點三、Omakase形式

▲USHIGORO S. 採Omakase形式，菜色多元，圖為櫻花蝦嚴選赤身手捲。（圖／富錦樹提供）

▲USHIGORO S.的「夏多布里昂炸牛排三明治」。（圖／富錦樹提供）



豊漁餐飲集團推人燒肉品牌「和庵燒肉株式會社」 每人398元起

▲豊漁餐飲集團推出全新品牌「和庵燒肉株式會社」，以「A5和牛個人燒肉」為核心，最低每人398元能吃到雞腿排套餐，圖為「A5和牛拼盤套餐」售價698元。（圖／豊漁餐飲集團提供）

來自東京銀座、被許多饕客列為「一生必訪」的頂級燒肉品牌USHIGORO S. ，海外首店由富錦樹集團引進，選址於台北大直，今（9）日正式開放訂位。富錦樹集團表示，延續品牌在東京銀座的高端定位，USHIGORO S. 台灣首店將以全包廂制空間、專屬侍肉師服務與Omakase形式，預期將為台北帶來不同於既有印象的燒肉體驗。「USHIGORO（うしごろ）」集團以頂級A5黑毛和牛建立起鮮明定位，而其中的「USHIGORO S.」，則是品牌體系中最高端品牌，於日本知名美食評論平台 Tabelog 拿下4.04高分評價，品牌最大特色就是採全包廂制空間、專屬侍肉師服務、Omakase形式。USHIGORO S. 最大特色之一，即為全區採用「全包廂制」規劃，富錦樹集團提到，從入席到結束，每一段時間都只屬於當下的同桌之人，很適合商務接待、重要聚會或私人約會。延續日本店服務精神，USHIGORO S. 台灣首店採「侍肉師」制度，每一間包廂皆配置專屬侍肉師，提供全程代烤服務，侍肉師皆經過系統化訓練，從肉品處理、火候掌控到上桌節奏，皆具備高度專業標準。USHIGORO S. 採Omakase形式，食材以自日本空運直送的A5黑毛和牛為核心，並依不同部位的油脂分布與質地特性，規劃出由輕至重、層層推進的出餐順序。套餐亦融入多道且多元具代表性的料理設計，像是「櫻花蝦嚴選赤身手捲 (季節限定)」，使用嚴選赤身牛肉，搭配櫻花蝦、紅醋壽司飯等。也有「夏多布里昂炸牛排三明治」，使用和牛中最為珍稀且柔嫩的部位「夏多布里昂」、即菲力部位中最柔嫩部位，裹麵衣酥炸後搭上松露與特製醬汁夾入吐司，香氣、口感與油脂在口中完美融合。而主食部分則有「竹筍菲力土鍋炊飯 (季節限定)」，標榜選用當季食材製作。台北市中山區樂群三路299號2樓K套餐：6800元Q套餐：5500元，3人(含)以上始可選擇Q套餐，請於訂位時加註：即日起正式開放訂位一、同組貴賓需統一選擇相同套餐內容。二、所有費用需另加10%服務費，酒水費用另計。以「初魚」打響知名度的豊漁餐飲集團表示，「一人經濟」浪潮崛起，單身商機的市場規模已突破新台幣5千億元，足見餐飲市場的個人化需求。豊漁餐飲集團推出全新品牌「和庵燒肉株式會社」，進駐新光三越台北信義新天地A4地下二樓美食街，以「A5和牛個人燒肉」為核心，最低每人398元能吃到「益活雞腿排套餐」，開幕期間還推出人氣單品「蔥鹽和牛肋條」100g僅需198元之加價購優惠。高檔精緻燒肉之外，也有平價燒肉上市！豊漁餐飲集團宣布推出新個人燒肉品牌「和庵燒肉株式會社」，品牌主打日本A5黑毛和牛，透過集團自建貿易體系每月穩定直送，且標榜「一人一爐」。和庵店面僅有12席的板前座位，融入北海道成吉思汗燒肉技法，以炭火直烤取代一般燒烤方式，加上圓頂鑄鐵鍋上來高溫燒炙和牛。新店面開幕同步推出兩款主打套餐，「益活雞腿排套餐」售價僅398元，嚴選全台首家通過CSSA無抗飼養完整供應鏈驗證的大成益活雞，以炭火直烤呈現外酥內嫩的純粹本味；「A5和牛拼盤套餐」售價698元，以一盤匯聚多種頂級部位，從霜降細密的油花到富含嚼勁的厚切，每一片各有其風味特色。兩款套餐均附白飯、湯品與飲料無限供應，若意猶未盡，A5和牛拼盤亦提供單點服務，248元起即可自由加碼。開幕期間更推出優惠，人氣單品「蔥鹽和牛肋條」100g僅需198元。