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▲新竹市副市長邱臣北上桃園，陪同民眾黨桃園區市議員參選人徐千晴掃街。（圖／記者呂炯昌攝，2026.05.09）

▲民眾黨桃園區市議員參選人徐千晴。（圖／記者呂炯昌攝，2026.05.09）

母親節前夕，新竹市副市長邱臣今（9）日遠跨縣市北上桃園，陪同民眾黨桃園區市議員參選人徐千晴掃街，邱臣遠表示，這次來桃園不只是單純助選，更象徵桃竹苗一日生活圈的實質連結。針對竹北市長是否派人參選？邱臣遠表示，竹北市一直都是民眾黨得票率最高的縣轄市，他是新竹黨部的主委，責任就是推出最強候選人，邱臣遠和徐千晴也說，會努力成為最好的選擇。針對外界關注「桃園沒有母雞」的問題，徐千晴表示，桃園民眾黨沒有母雞，所以她更會努力茁壯自己，讓自己成為桃園區市議員的最好選擇，日後所有黨公職相關母雞都會力邀爭取來桃園站台，也感謝邱臣遠以行動支持，她獲得提名之後邱臣遠也一直關心她的選情，搶先來當她的公雞。媒體提問邱副市長是否有參選竹北市長的計畫，邱臣遠表示，竹北市一直是民眾黨得票率最高的縣轄市，他身為新竹黨部主委，責任就是最強的候選人，目前黨中央正在進行相關徵召作業，他為努力讓自己成為最強的候選人，現在不管竹北市長鄭朝方是否參選，台灣民眾黨一定會推出人選，他也會努力成為成為最強的候選人。邱臣遠又說，民眾黨在新竹縣整體布局中，新竹縣長、竹北市長推動藍白合作、區域共同治理的概念，過去在新竹市跟市長高虹安合作下，各項施政、藍白合作基礎，都獲得市民肯定，其實擴張到新竹縣、桃園市也都有非常多支持者予以期待。媒體竹北有沒有可能國民黨與民眾黨整合？邱臣遠說，藍白政黨合作，黨中央一直保持密切互動，而民眾黨因為竹北是特殊選區，將採徵召制，現在能做的，就是把自己成為最好的選擇。外界關心能否期待與桃園市長張善政同框？邱臣遠說，不排除任何可能，只要是民意期待的方式，都會持續推動。他也稱讚張善政許多政策值得學習，包括生生喝鮮乳，過去在市政上也有許多互動，這些經驗也會跟徐千晴分享，對於監督市政上有更好的幫助。