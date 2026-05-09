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▲梁朝偉（左）與張曼玉（右）在《花樣年華》的愛情戲很動人，他承認片中的情意不是演的，要真的愛上她才能有最真誠的表情。（圖／翻攝自IMDb）

▲梁朝偉（左）與張曼玉（右）在《花樣年華》裡的真誠愛情戲，讓他們分別拿下坎城影帝與金馬影后。（圖／翻攝自IMDb）

演技備受推崇的國際影帝梁朝偉，和同樣從偶像派晉升國際影后的張曼玉，不僅港劇時期就是螢幕情侶，電影中的火花也強烈到讓觀眾懷疑他們互有愛意。近日梁朝偉在美國宣傳《你是不會當樹嗎》，親口承認「愛上女主角」是一定要的，否則熱戀的表情演不出來，因而他在《花樣年華》與張曼玉的纏綿感情不是演的，完全貨真價實。觀眾常聽聞演員「假戲真做」，不乏演完感情對手戲私下也擦出愛情火花的實例。梁朝偉與張曼玉從小螢幕一路愛到大銀幕，外型與氣質都匹配，之後的影帝、影后地位更是完美契合，無數粉絲希望他們能湊成一對。但據梁朝偉的說法，他在拍戲時真的愛上張曼玉，《花樣年華》等片中的愛情不是假的，可是下了戲就要回到現實。梁朝偉解釋道：「你必須要愛上你的女主角，表情才能夠展現出真實。」提問者接口道：「你不能假裝。」他同意：「對，沒有辦法，因為觀眾能感受得到你喜不喜歡她。所以這就是我和我的搭檔工作的方式，但要記住，電影拍完了就要告訴自己，這只是一部片，你要回到你的私下生活。」不只是和張曼玉在銀幕上呈現出相愛的真實面貌，梁朝偉在《春光乍洩》與張國榮扮演同性情人，也在外景地阿根廷花了很多時間相處、一起閒晃、學探戈、學西班牙語又常常共進晚餐，努力建立片中那種特殊的關係，最後在過程裡產生的信任感及情誼，跟電影中的角色關係也很接近。所以他被人激賞的好演技，大都是真情流露，不是刻意去演出來的。也難怪《花樣年華》不只受到華人觀眾的喜愛，在歐美更是王家衛最被推崇的傑作，一堆老外影迷被這部片征服，著迷於梁朝偉和張曼玉對手戲的浪漫氛圍，原來在拍攝時，他真的有愛上張曼玉，才能讓觀眾澈底被說服。