5 月 5 日立夏一過，正式進入夏季，「地獄車廂」再度掀起熱議。有網友分享，即使車廂人不多，仍可能隱約聞到他人或自己的體味，包括腋下酸臭味，或難以形容的油耗氣味。Cofit 營養師林岑表示，這些氣味未必只是流汗或清潔問題，也可能與身體內部代謝狀態有關，並整理出三大常見氣味型態，提醒民眾多加留意。
🟡常見體味類型一：狐臭味
狐臭味變重，多數人直覺認為與流汗增加或清潔不足有關，但研究發現，狐臭族群的腸道菌相與一般人存在些微差異，特別是會產生異味的「短鏈脂肪酸產生菌」（如 Bacteroides stercoris）比例較多。
這些代謝物在特定濃度下會產生類似酸敗油脂的氣味，可能透過血液循環影響全身。當在腋下排出時，還會同時改變皮膚微環境，進而產生更濃烈的狐臭味；此外，研究顯示，較高的 BMI 與狐臭盛行率增加有關。
🟡常見體味類型二：經期油耗味
女性在生理期不同階段，皮膚散發的揮發性物質組成可能會改變。，但若「油耗味」特別明顯，則可能反映體內正處於較高的代謝壓力或荷爾蒙失衡狀態。
月經期間荷爾蒙波動，會使脂肪酸與酮類排出增加，產生類似油耗的氣味。通常經前症候群（PMS）越明顯，這種變化也會越容易被察覺。
🟡常見體味類型三：腐敗味（口氣）
若呼吸中出現異常氣味，則需留意可能與肝臟代謝有關。當肝功能下降（如肝臟受損、肝硬化或肝癌等）時，體內部分揮發性物質（如酚類或硫化物）無法正常代謝，使其在體內累積，會透過呼吸排出，形成所謂「肝病氣息（Foetor Hepaticus）」，常被形容為帶有腐敗氣味。
林岑指出，部分體味問題的形成，與腸道菌叢失衡及代謝負擔有關。當腸道壞菌比例提高，蛋白質在腸道中發酵，容易產生吲哚、對甲酚與硫化物等氣味分子，這些物質可能會進入血液循環，最後經由皮膚與呼吸排出，形成體味變化。
她建議，相較於透過香水等外在方式掩蓋氣味，不如從飲食與內在腸道環境進行根本調整：
📍增加高纖與多酚攝取
全穀類、豆類、深綠色蔬菜，以及莓果、綠茶等，有助減少腸道中蛋白質發酵相關代謝物的產生
📍 減少過量動物性蛋白
紅肉與高蛋白攝取過多，容易在腸道產生異味代謝物，進而加重排氣或糞便異味。
📍 辛香料適量攝取
蔥、薑、蒜等含硫化物食物，會直接影響口氣與體味表現
📍補充鎂與益生菌
鎂為人體重要礦物質之一，參與神經傳導與壓力調節，有助維持情緒穩定與正常代謝功能。在壓力較高的情況下，適量補充鎂亦有助支持消化功能與腸道蠕動，促進排便順暢。同時，透過補充益生菌，有助調整腸道菌叢組成，維持腸道環境穩定。
林岑強調，夏天想擺脫「地獄氣味」，除了外在清潔，更重要的還有體內環境。藉由飲食調整，讓腸道菌相穩定、代謝負擔降低，才能讓身體由內而外維持清新狀態。
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狐臭味變重，多數人直覺認為與流汗增加或清潔不足有關，但研究發現，狐臭族群的腸道菌相與一般人存在些微差異，特別是會產生異味的「短鏈脂肪酸產生菌」（如 Bacteroides stercoris）比例較多。
這些代謝物在特定濃度下會產生類似酸敗油脂的氣味，可能透過血液循環影響全身。當在腋下排出時，還會同時改變皮膚微環境，進而產生更濃烈的狐臭味；此外，研究顯示，較高的 BMI 與狐臭盛行率增加有關。
🟡常見體味類型二：經期油耗味
女性在生理期不同階段，皮膚散發的揮發性物質組成可能會改變。，但若「油耗味」特別明顯，則可能反映體內正處於較高的代謝壓力或荷爾蒙失衡狀態。
月經期間荷爾蒙波動，會使脂肪酸與酮類排出增加，產生類似油耗的氣味。通常經前症候群（PMS）越明顯，這種變化也會越容易被察覺。
🟡常見體味類型三：腐敗味（口氣）
若呼吸中出現異常氣味，則需留意可能與肝臟代謝有關。當肝功能下降（如肝臟受損、肝硬化或肝癌等）時，體內部分揮發性物質（如酚類或硫化物）無法正常代謝，使其在體內累積，會透過呼吸排出，形成所謂「肝病氣息（Foetor Hepaticus）」，常被形容為帶有腐敗氣味。
林岑指出，部分體味問題的形成，與腸道菌叢失衡及代謝負擔有關。當腸道壞菌比例提高，蛋白質在腸道中發酵，容易產生吲哚、對甲酚與硫化物等氣味分子，這些物質可能會進入血液循環，最後經由皮膚與呼吸排出，形成體味變化。
她建議，相較於透過香水等外在方式掩蓋氣味，不如從飲食與內在腸道環境進行根本調整：
📍增加高纖與多酚攝取
全穀類、豆類、深綠色蔬菜，以及莓果、綠茶等，有助減少腸道中蛋白質發酵相關代謝物的產生
📍 減少過量動物性蛋白
紅肉與高蛋白攝取過多，容易在腸道產生異味代謝物，進而加重排氣或糞便異味。
📍 辛香料適量攝取
蔥、薑、蒜等含硫化物食物，會直接影響口氣與體味表現
📍補充鎂與益生菌
鎂為人體重要礦物質之一，參與神經傳導與壓力調節，有助維持情緒穩定與正常代謝功能。在壓力較高的情況下，適量補充鎂亦有助支持消化功能與腸道蠕動，促進排便順暢。同時，透過補充益生菌，有助調整腸道菌叢組成，維持腸道環境穩定。
林岑強調，夏天想擺脫「地獄氣味」，除了外在清潔，更重要的還有體內環境。藉由飲食調整，讓腸道菌相穩定、代謝負擔降低，才能讓身體由內而外維持清新狀態。