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🟡常見體味類型一：狐臭味

🟡常見體味類型二：經期油耗味

🟡常見體味類型三：腐敗味（口氣）

▲Cofit 營養師林岑表示，相較於透過香水等外在方式掩蓋氣味，不如從飲食與內在腸道環境進行根本調整。（圖／Cofit 我的專屬營養師提供）

5 月 5 日立夏一過，正式進入夏季，「地獄車廂」再度掀起熱議。有網友分享，即使車廂人不多，仍可能隱約聞到他人或自己的體味，包括腋下酸臭味，或難以形容的油耗氣味。Cofit 營養師林岑表示，這些氣味未必只是流汗或清潔問題，也可能與身體內部代謝狀態有關，並整理出三大常見氣味型態，提醒民眾多加留意。狐臭味變重，多數人直覺認為與流汗增加或清潔不足有關，但研究發現，狐臭族群的腸道菌相與一般人存在些微差異，特別是會產生異味的「短鏈脂肪酸產生菌」（如 Bacteroides stercoris）比例較多。這些代謝物在特定濃度下會產生類似酸敗油脂的氣味，可能透過血液循環影響全身。當在腋下排出時，還會同時改變皮膚微環境，進而產生更濃烈的狐臭味；此外，研究顯示，較高的 BMI 與狐臭盛行率增加有關。女性在生理期不同階段，皮膚散發的揮發性物質組成可能會改變。，但若「油耗味」特別明顯，則可能反映體內正處於較高的代謝壓力或荷爾蒙失衡狀態。月經期間荷爾蒙波動，會使脂肪酸與酮類排出增加，產生類似油耗的氣味。通常經前症候群（PMS）越明顯，這種變化也會越容易被察覺。若呼吸中出現異常氣味，則需留意可能與肝臟代謝有關。當肝功能下降（如肝臟受損、肝硬化或肝癌等）時，體內部分揮發性物質（如酚類或硫化物）無法正常代謝，使其在體內累積，會透過呼吸排出，形成所謂「肝病氣息（Foetor Hepaticus）」，常被形容為帶有腐敗氣味。林岑指出，部分體味問題的形成，與腸道菌叢失衡及代謝負擔有關。當腸道壞菌比例提高，蛋白質在腸道中發酵，容易產生吲哚、對甲酚與硫化物等氣味分子，這些物質可能會進入血液循環，最後經由皮膚與呼吸排出，形成體味變化。她建議，相較於透過香水等外在方式掩蓋氣味，不如從飲食與內在腸道環境進行根本調整：全穀類、豆類、深綠色蔬菜，以及莓果、綠茶等，有助減少腸道中蛋白質發酵相關代謝物的產生紅肉與高蛋白攝取過多，容易在腸道產生異味代謝物，進而加重排氣或糞便異味。蔥、薑、蒜等含硫化物食物，會直接影響口氣與體味表現鎂為人體重要礦物質之一，參與神經傳導與壓力調節，有助維持情緒穩定與正常代謝功能。在壓力較高的情況下，適量補充鎂亦有助支持消化功能與腸道蠕動，促進排便順暢。同時，透過補充益生菌，有助調整腸道菌叢組成，維持腸道環境穩定。林岑強調，夏天想擺脫「地獄氣味」，除了外在清潔，更重要的還有體內環境。藉由飲食調整，讓腸道菌相穩定、代謝負擔降低，才能讓身體由內而外維持清新狀態。