我是廣告 請繼續往下閱讀

愛爾麗醫美診所爆發針孔偷拍事件，大批女性消費者擔心影片外流。台中市長盧秀燕表示，中市府要「趁這一波」，將台中市300多家醫美行業、運動場館、三溫暖等可能赤身裸體的場域，通通進行反針孔稽查，以維護消費者隱私。連鎖醫美集團「愛爾麗」的偷拍風波越演越烈，先前台中崇德、文心2間分院被衛生局查出診間內「煙霧偵測器」具攝影功能，衛生局昨第3度上門稽查，並會同警察局刑警大隊、消防局、法制局使用紅外線探測儀、RF無線訊號偵測器等設備，對各診間、診療室、隱私空間及病房區全面盤查，2家診所及集團旗下的愛兒麗產後護理之家，目前未發現針孔攝影設備或異常情形；消防局查核火警探測器，也沒有發現偷拍設備，目前均作正常消防用途使用。今（9）日是農曆3月23日媽祖壽誕，盧秀燕上午到梧棲浩天宮參拜贈匾，對於愛爾麗偷拍事件，她表示檢調、各級政府已擴大偵辦，市府也要趁這一波，將整個台中市高風險的場域全部稽查一遍。盧秀燕表示，醫美行業、運動場館、三溫暖這些會赤身裸體的私密空間，可能面臨被偷拍的高風險。市府即日起成立「反針孔聯合擴大稽查」專案，將針對300多家醫美行業、運動場館、三溫暖進行稽查，以維護消費者隱私，保障大家安全。