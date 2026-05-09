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國民黨新北市長參選人李四川今（9）日表示，他覺得很奇怪，為什麼民進黨新北市長參選人蘇巧慧會認為，接棒行政院前院長蘇貞昌是負面攻擊。對此，蘇巧慧回應，他不是黨國威權的二代，也不是靠豐厚黨產滋養的二代，他是民主二代。蘇巧慧上午出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，與新北市長侯友宜、李四川同台。對於是否有意取得泛藍選民、中間選民的認同？蘇巧慧說，今天是媽祖的聖誕，全台灣從北到南，所有的國人，都會很高興地一起來為媽祖祝壽，他也一樣，帶著虔誠的心情來到板橋慈惠宮，在這裡向媽祖參香，為國家祈福。蘇巧慧強調，他一定會更努力，向新北市民證明，他就是新世代最值得信任的市長人選，「希望我能夠有這個機會，為新北市帶來更好的前景」。對於李四川近日稱「一代傳一代」惹議，他卻稱，「傳承父親蘇貞昌」為何是負面攻擊，蘇巧慧回應，他昨天說的很清楚，他不是黨國威權的二代，也不是靠豐厚黨產滋養的二代，他就是民主二代。蘇巧慧說，新北市民希望看到的，是用政見和願景來說服選民，他會持續用溫暖、創新、會做事這樣的態度，來告訴所有的新北市民，他就是新世代最值得信任的市長人選。至於李四川在IG推出新系列「川流來了」，蘇巧慧說，候選人在這個世代，用社群網路來和大家說明理念，是很自然的事，而他多年來也已經推出「水獺媽媽巧巧話」、「新北百寶箱」系列企劃，他會持續用多元的方式，來告訴更多的選民，新北市真的很棒，他希望有這個機會，為這座城市服務。