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中廣前董事長趙少康為了軍購條例規模，和國民黨主席鄭麗文槓上。昨天立法院三讀通過，最終採用7800億版本，捨棄黨中央堅持的3800億+N。趙少康今（9）日拜託黨中央，人力物力已經不是很足，經費靠立委和他跟侯友宜選總統的這近2億補助款，黨中央這麼多錢拿去動員名嘴、網紅、假帳戶圍剿他，「不要用來打擊我，不要再打擊自己人，打擊我幹嘛呢？，這一點我很失望」。趙少康昨在軍購條例三讀通過後，在臉書開轟國民黨主席鄭麗文，要他尊重黨團自主，不要令不出黨中央。今天他受訪時也直言，國民黨現在在野，團結都來不及，還在裡面排斥、打擊，他要拜託黨中央，現在人力、物力已經不是很足，經費都靠區域立委還有他跟新北市長侯友宜選總統的這一兩億，他們通通一毛錢都沒留，全部捐給國民黨才有經費，經費好好運用，「不要用來打擊我吧，不要再打擊自己人吧」。趙少康說，黨中央這麼多的錢拿去這個動員名嘴、網紅、機器人，發動這個假帳戶四面八方圍剿他，他也沒有惡意，他提的不是採納了嗎？「打擊我幹嘛呢，這些錢好好去運用吧，看這一點我很失望。」