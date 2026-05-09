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49歲女星藝人王俐人近期因一段「吹頭髮直播」意外在網路翻紅，不只重新吸引大批網友關注，也讓她的社群流量明顯回升，近日她登上王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，首度親自談到這波爆紅背後的真實情況，同時分享自己開啟IG付費訂閱、經營個人內容，以及面對外界討論的心境，並坦言IG訂閱內容尺度會更寬、會更貼近生活化。談到當初造成話題的「吹風機業配」，王俐人坦言，其實完全沒有刻意設計，她透露會接下合作是因多年好友張天霖邀請，希望她嘗試直播帶貨，但她起初相當猶豫，認為自己並不是專業團購主，也不知道該推薦什麼產品。後來王俐人某次到泰國旅行時，因沒注意電壓問題導致吹風機燒壞，加上過年前剛好需要添購新家電，她才抱著「反正都要買，不如順便試試看」的想法接下合作，沒想到她只是單純一邊吹頭髮、一邊開直播，甚至幾乎沒跟觀眾互動，卻意外掀起大量討論。除了吹頭髮本身外，王俐人在直播中的穿著同樣成為話題焦點。她當時穿著細肩帶絲質睡衣現身，不少網友認為畫面相當性感，也因此讓影片迅速在網路發酵。不過她則笑說，自己其實完全沒有特別設定，只是穿平常在家會穿的舒適服裝。王俐人也提到，這類風格在國外相當常見，對她而言就是日常生活的一部分，沒想到卻意外被放大討論。王俐人強調當下沒有專業團隊，也沒有特別安排腳本，完全就是最自然的生活狀態，反而因此吸引觀眾關注。隨著流量與話題度上升，王俐人近期也正式開啟Instagram付費訂閱功能，希望透過更貼近生活的內容，與核心粉絲建立更深層的互動，她透露訂閱內容主要會分享幕後花絮、旅行日常以及更多私下生活片段，讓粉絲看到螢光幕之外更真實的自己。至於外界最關注的「尺度更寬」說法，王俐人也特別解釋，並不是走情色路線，而是會分享更生活感、帶點性感氛圍的照片，例如海邊比基尼穿搭等。她認為，現在的自己比年輕時更懂得欣賞與接受自身狀態，也希望能以更自在的方式與粉絲交流。