5月9日為「台灣無酒日」，適逢母親節前夕，衛福部表示，據台灣戒酒暨酒癮防治中心統計，諮詢酒癮相關問題者，有49%為家屬，顯見飲酒問題不僅是個人的健康議題，也常對家庭造成影響，而接受治療後有將近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降，呼籲民眾正視協助。
一位台北母親表示，其近40歲的兒子原有睡眠問題，初期僅以小酌助眠，尚未明顯影響生活；但在經歷離婚後，飲酒量逐漸增加，導致作息混亂、工作表現下降，最終失去工作，這位母親僅希望其子能面對飲酒問題，並尋求專業協助。
衛福部指出，30至40歲原為人生發展的重要階段，然而臨床上觀察到，部分民眾在面臨婚姻變動或生活壓力時，可能以飲酒作為調適方式，甚而影響日常生活與工作。
據台灣戒酒暨酒癮防治中心統計，諮詢酒癮相關問題者，有49%為家屬，顯見飲酒問題不僅是個人的健康議題，也常對家庭造成影響。其中，「減酒醫療資源」為最常見的求助內容。
據衛福部過去推動深耕計畫成果顯示，接受治療後有將近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降，且一旦停酒，憂鬱及焦慮等情緒困擾即會獲得緩解。衛福部呼籲，酒癮是可以治療的，有飲酒困擾的民眾應儘速尋求醫療專業協助。
衛福部為協助有酒癮問題的民眾，即早接受治療，並降低治療經濟負擔，持續推動全國酒癮治療費用補助方案，每人每年最高補助4萬元，包含門診診察、藥物治療、心理治療、家庭治療等多項醫療處置費用。
2025年已嘉惠4,000多位個案。目前全台辦理酒癮治療業務之機構共130家（機構查詢：https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/cp-4382-46834-107.html），民眾若有飲酒問題，應儘速尋求精神科或成癮科醫師診治，並積極配合治療，以重拾幸福生活。
衛福部也委託馬偕紀念醫院成立「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，並設置有免付費諮詢專線0800-255959（愛我無酒無酒），成立至今目前已服務2,376人，並轉介酒癮治療244人，歡迎有戒酒需求的民眾，於專線服務時間多加利用。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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衛福部指出，30至40歲原為人生發展的重要階段，然而臨床上觀察到，部分民眾在面臨婚姻變動或生活壓力時，可能以飲酒作為調適方式，甚而影響日常生活與工作。
據台灣戒酒暨酒癮防治中心統計，諮詢酒癮相關問題者，有49%為家屬，顯見飲酒問題不僅是個人的健康議題，也常對家庭造成影響。其中，「減酒醫療資源」為最常見的求助內容。
據衛福部過去推動深耕計畫成果顯示，接受治療後有將近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降，且一旦停酒，憂鬱及焦慮等情緒困擾即會獲得緩解。衛福部呼籲，酒癮是可以治療的，有飲酒困擾的民眾應儘速尋求醫療專業協助。
衛福部為協助有酒癮問題的民眾，即早接受治療，並降低治療經濟負擔，持續推動全國酒癮治療費用補助方案，每人每年最高補助4萬元，包含門診診察、藥物治療、心理治療、家庭治療等多項醫療處置費用。
2025年已嘉惠4,000多位個案。目前全台辦理酒癮治療業務之機構共130家（機構查詢：https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/cp-4382-46834-107.html），民眾若有飲酒問題，應儘速尋求精神科或成癮科醫師診治，並積極配合治療，以重拾幸福生活。
衛福部也委託馬偕紀念醫院成立「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，並設置有免付費諮詢專線0800-255959（愛我無酒無酒），成立至今目前已服務2,376人，並轉介酒癮治療244人，歡迎有戒酒需求的民眾，於專線服務時間多加利用。
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