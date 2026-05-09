真正該注意的不是「敗訴」，而是川普即使知道法律基礎脆弱，還是堅持要用，代表這不是法律問題，而是政治決心。

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川普真正想傳遞的訊號很簡單，他就是要讓全世界知道，未來跟美國做生意，不再是理所當然的低關稅時代，即使法院否決這一招，他也會換另一招；即使122條被打掉，他還有301、232，甚至再去找新的法律工具。

從理性選擇角度來看，川普其實也不一定在乎最後是否完全合法，他更在意能否利用政策不確定性，逼各國坐上談判桌，

美國制度內部對行政權擴張的焦慮。

美國國際貿易法院（US Court of International Trade）的法官小組，當地時間週四裁定，川普（Donald Trump）改用《貿易法》第122條，對各國課徵10％新關稅一事違法，是川普政府經濟政策自今年以來，第2次面臨重大打擊。不過，旅美學者翁履中坦言，翁履中在臉書粉專發文，直言川普關稅再次被判違法並不讓人意外，因為他援引122條本來就只是「權宜之計」，而非長期制度設計，畢竟122條最重要的限制就是只能維持150天，設計背景也是1971年為了應對美元危機與國際收支失衡的特殊工具，從來不是為了現代全球化供應鏈環境下的大規模全面關稅而存在。翁履中分析，換句話說，不要以為法院判決代表川普「沒戲了」，相反的，川普正在一步步測試美國總統權力的極限，這其實是川普政治風格最重要、也最容易被低估的一點，而這種「先做再說」的模式，對美國制度文化的影響，可能遠比這10%關稅本身更深遠。翁履中提醒，更現實的是，這本來就是川普談判邏輯的一部分：「不一定真的要永久課稅，但一定要讓大家知道我隨時可能課稅」，這也是為什麼即使法院一次次限制川普的關稅權力，全球市場仍然不敢掉以輕心，因為大家知道問題從來不只是某一條法律，而是川普已經把「關稅武器化」變成美國政治的一部分。翁履中並指出，這次判決還有另一個值得注意的地方，就是法院強調，如果總統可以自行定義什麼叫「國際收支問題」，那麼總統幾乎可以永遠找到理由加徵關稅，反映出不過，法院越是試圖限制總統權力，越讓大家意識到，美國總統對全球經濟的影響力驚人，而且總統對於危機的定義，似乎正朝向「準經濟戰時狀態」前進。最後，翁履中總結道，這場官司的重點不會只是「川普輸了」，而是全世界都要看明白，未來美國的貿易政策，會越來越像地緣政治工具，甚至可以說是武器，而不僅僅只是經濟政策。