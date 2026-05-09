今（9）日東北風偏強，中央氣象署發布強風特報，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。且天氣高溫炙熱，台南市中午前後有連續出現36度高溫的機率，外出請留意防曬、補充水分。
⚠️強風特報
📌影響時間：09日上午至10日晨
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
⚠️高溫資訊
📍影響時間：09日白天
📌高溫橙色36燈號：臺南市
氣象署預報指出，今（9日）東北季風影響，迎風面的東半部、北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。周日母親節清晨北部、宜蘭花蓮天氣仍涼，白天起東北季風減弱，氣溫回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
周六溫度方面，北部及宜花稍涼，高溫約22至25度，中部及臺東高溫約27至29度，南部高溫仍有30至34度，南來北往請留意溫度變化，至於夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東低溫約23、24度，早出晚歸請適時調整穿著。
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📌影響時間：09日上午至10日晨
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
⚠️高溫資訊
📍影響時間：09日白天
📌高溫橙色36燈號：臺南市
周六溫度方面，北部及宜花稍涼，高溫約22至25度，中部及臺東高溫約27至29度，南部高溫仍有30至34度，南來北往請留意溫度變化，至於夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東低溫約23、24度，早出晚歸請適時調整穿著。