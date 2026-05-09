根據微軟AI Economy Institute最新發布《Global AI Diffusion：Q1 2026 Trends and Insights》報告指出，台灣2026年第1季生成式AI使用率達31.8%，全球排名升至第20名，不僅較2025下半年28.4%再增加3.4個百分點，也小幅領先美國31.3%，顯示台灣AI普及度已擠進全球前段班。
根據微軟報告，AI擴散率是以15至64歲工作年齡人口中，曾使用生成式AI產品的比例作為衡量基準，資料來源為彙整且匿名化的Microsoft遙測資料，並依作業系統與裝置市占率、網路普及率及各國人口等因素進行調整。最新數據顯示，台灣AI使用率從2025上半年的26.4%、2025下半年的28.4%，一路升至2026年第1季的31.8%，等於不到一年增加5.4個百分點；全球排名也從2025下半年的第23名，進步到第20名。
小贏美國！台灣AI普及率站上全球前段班
這份報告最受矚目的亮點之一，是台灣AI使用率已小幅領先美國。微軟資料顯示，美國2026年第1季AI使用率為31.3%，全球排名第21名；台灣則以31.8%排名第20，領先美國0.5個百分點。若從成長幅度觀察，台灣2026年第1季較2025下半年增加3.4個百分點，也高於美國同期增加的3.0個百分點，代表台灣使用生成式AI工具的速度仍在加快
全球前5名曝光 阿聯AI使用率飆70.1%
從全球排名來看，AI使用率最高的是阿拉伯聯合大公國，2026年第1季達70.1%，遙遙領先各國；第2名為新加坡63.4%，第3名挪威48.6%，第4名愛爾蘭48.4%，第5名法國47.8%。台灣雖然尚未進入全球前10名，但已超過美國、丹麥、德國、波蘭、義大利等主要經濟體，顯示台灣民眾對AI工具接受度相當高。
亞洲AI成長快 南韓、日本衝最兇
微軟也點出，亞洲正出現新一波AI成長浪潮。自2025年6月以來，AI使用率成長最快的15個經濟體中，有12個位於亞洲，其中南韓成長43.2%、泰國成長36.4%、日本成長34.1%，成為帶動亞洲AI普及的重要市場。報告分析，非英語語言能力提升、多模態互動進步，加上智慧手機普及與高度數位參與，讓AI工具更容易進入一般人的訊息溝通、搜尋、學習與內容創作等日常情境。
全球AI使用率升至17.8%，但數位落差擴大
整體來看，2026年第1季全球生成式AI使用率從16.3%升至17.8%，增加1.5個百分點。不過，微軟也提醒，全球AI落差仍在擴大，全球北方AI使用率達27.5%，全球南方為15.4%，兩者差距從10.6個百分點擴大至12.1個百分點。報告指出，電力、網路連線與數位技能等基礎條件差距，仍會限制部分地區導入AI，若相關基礎建設未改善，生成式AI帶來的效益恐怕會出現更不平均的分配。
我是廣告 請繼續往下閱讀
小贏美國！台灣AI普及率站上全球前段班
這份報告最受矚目的亮點之一，是台灣AI使用率已小幅領先美國。微軟資料顯示，美國2026年第1季AI使用率為31.3%，全球排名第21名；台灣則以31.8%排名第20，領先美國0.5個百分點。若從成長幅度觀察，台灣2026年第1季較2025下半年增加3.4個百分點，也高於美國同期增加的3.0個百分點，代表台灣使用生成式AI工具的速度仍在加快
全球前5名曝光 阿聯AI使用率飆70.1%
從全球排名來看，AI使用率最高的是阿拉伯聯合大公國，2026年第1季達70.1%，遙遙領先各國；第2名為新加坡63.4%，第3名挪威48.6%，第4名愛爾蘭48.4%，第5名法國47.8%。台灣雖然尚未進入全球前10名，但已超過美國、丹麥、德國、波蘭、義大利等主要經濟體，顯示台灣民眾對AI工具接受度相當高。
亞洲AI成長快 南韓、日本衝最兇
微軟也點出，亞洲正出現新一波AI成長浪潮。自2025年6月以來，AI使用率成長最快的15個經濟體中，有12個位於亞洲，其中南韓成長43.2%、泰國成長36.4%、日本成長34.1%，成為帶動亞洲AI普及的重要市場。報告分析，非英語語言能力提升、多模態互動進步，加上智慧手機普及與高度數位參與，讓AI工具更容易進入一般人的訊息溝通、搜尋、學習與內容創作等日常情境。
全球AI使用率升至17.8%，但數位落差擴大
整體來看，2026年第1季全球生成式AI使用率從16.3%升至17.8%，增加1.5個百分點。不過，微軟也提醒，全球AI落差仍在擴大，全球北方AI使用率達27.5%，全球南方為15.4%，兩者差距從10.6個百分點擴大至12.1個百分點。報告指出，電力、網路連線與數位技能等基礎條件差距，仍會限制部分地區導入AI，若相關基礎建設未改善，生成式AI帶來的效益恐怕會出現更不平均的分配。