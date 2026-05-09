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▲李珠珢看到球迷對著敵隊總教練狂噓，嚇到吃手手。（圖／記者張一笙攝）

富邦悍將昨（8）日在新莊主場迎戰味全龍，比賽後段因判決爭議爆發火藥味，沒想到場邊最吸睛的焦點，竟是富邦韓籍啦啦隊成員李珠珢。當時味全龍總教練葉君璋情緒激動衝上場抗議，全場球迷瞬間噓聲四起，還有人高喊「趕出去」，讓站在應援台上的李珠珢當場露出超震驚表情，甚至下意識摀嘴「吃手手」，可愛反應立刻在社群瘋傳。從現場畫面可見，李珠珢原本還在進行應援，但隨著場內氣氛越來越激烈，她也忍不住停下動作全程望向場內狀況，尤其當現場開始出現大規模噓聲時，她先是瞪大雙眼，隨後露出驚訝神情，最後甚至緊張到直接咬手、摀嘴觀望，模樣宛如突然闖進「大型修羅場」。由於李珠珢過去多半以甜美形象示人，這次少見露出如此真實又慌張的反應，也讓許多球迷瞬間被圈粉，大批網友笑翻表示，「珠珠完全像吃瓜群眾」、「第一次看到中職球場吵架被嚇爛」、「像小朋友第一次看到大人吵架」。相關畫面被球迷拍下後，很快就在Threads上瘋狂擴散，不少人還特別截下李珠珢「吃手手」瞬間製作迷因圖。尤其她一臉驚恐又不敢亂動的模樣，與場內火爆氣氛形成強烈反差，也讓整段影片短時間內迅速爆紅。許多網友更笑稱，李珠珢根本成了「另類轉播視角」，因為光看她表情，就知道場內到底有多混亂，甚至有人直呼：「比比賽還精彩」、「珠珠的反應才是本場MVP」、「新莊主場震撼教育成功」。