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國民黨立委顏寬恒涉入詐領助理費、竊佔國土、沙鹿莊園豪宅假買賣案，一、二審依貪污、偽造文書等罪判處重刑，全案上訴至最高法院審理中。由於原限制出境、出海處分即將於5月10日屆滿，台中高分院審酌後，認定顏寬恒及同案被告林進福仍有逃亡可能，裁定自5月11日起延長8個月，全案可抗告。顏寬恒位於台中沙鹿的莊園豪宅，涉嫌竊佔國有地約1097平方公尺，案件在2021年立委選舉期間遭檢舉，引發外界關注。檢方進一步查出，顏為處理豪宅爭議，疑以借款名義操作房產交易，將豪宅以「半價」4515萬元賣給設計師張于廷，被檢方認定為假買賣；另在擔任立委期間，涉嫌以苑裡營造負責人林進福擔任人頭助理，詐領助理費約108萬元。台中地院2024年7月審理後，依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，判處顏寬恒7年10月徒刑、褫奪公權3年；另偽造文書部分判刑6月，可易科罰金。林進福則被判7年8月。案件上訴後，台中高分院去年9月駁回上訴，維持原判，其中偽造文書部分已確定，貪污部分則由最高法院審理中。去年二審宣判時，顏當庭遭限制出境出海8月，近日境管期滿，檢方認顏、林有逃亡可能，聲請延長境管；台中高分院日前再度召開訊問庭，顏寬恒與林進福均未親自到庭，由律師代為陳述。辯護方主張，兩人長期居住台中，家人與事業均在國內，且過去偵查、審理期間皆正常出庭，沒有逃亡必要，也相信司法最終會還其清白。不過檢方認為兩人均遭判處重刑，客觀上仍有規避審判及刑罰執行的可能，建請法院延長限制出境、出海。合議庭審酌後指出，案件目前尚未確定，兩人也無高齡或不利逃亡的身體因素，若出境後未返國，恐影響後續審判與刑罰執行，損及國家追訴犯罪的公共利益，因此裁定自5月11日起延長限制出境、出海8個月。