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📌以下為本文重點：

《未知的首爾》劇情大綱

《未知的首爾》角色介紹

《未知的首爾》收看平台

《未知的首爾》療癒金句

《未知的首爾》必看亮點

柳未來／柳未知（朴寶英 飾）

李昊洙（朴珍榮 飾）

韓世振（劉慶秀 飾）

▲左起：劉慶秀、朴寶英、朴珍榮在劇中分別飾演韓世振、雙胞胎姊妹未來與未知、李昊洙。（圖／翻攝自朴寶英IG@boyoung0212_official）

逃避並非懦弱 是為了活下去而掙扎

為了生存做的努力 都是一種偉大的勇敢

活在當下 不用擔心還沒發生的明天

不去迎合他人 接受不完美的自己

學會溫柔待己 放下對自己的苛刻

接納自身弱點 塑造獨特的自己

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夢想背後的壓力 揭露職場與都市的緊繃

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