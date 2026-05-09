女星朴寶英在昨（8）日的《第62屆百想藝術大賞》中，以《未知的首爾》打敗金高銀、朴智賢、申惠善與林潤娥等勁敵，榮獲電視部門的「最佳女主角」，登上視后寶座。這次在劇中，朴寶英展現突破性演技，飾演雙胞胎「未知」與「未來」，因為個性太鮮明，甚至一度讓觀眾懷疑：「真的是雙胞胎嗎？」因此這次得獎也被說是實至名歸。《NOWNEWS今日新聞》也整理了該劇的劇情、療癒金句、收看平台等資訊，讓大家可以一次入坑。
📌以下為本文重點：
《未知的首爾》劇情大綱
《未知的首爾》角色介紹
《未知的首爾》收看平台
《未知的首爾》療癒金句
《未知的首爾》必看亮點
《未知的首爾》劇情大綱
《未知的首爾》講述一對除了長相以外，什麼都不一樣的雙胞胎姊妹，兩人因一場謊言互換人生，最終找到真愛與自我成長的浪漫故事。妹妹「柳未知」曾因跑步腳傷，而無法再跑步，便把自己關在房門多年不肯踏出一步，直到外婆昏倒，才終於走出房門，並開始到處打零工的人生。姊姊「柳未來」從小就聰明，進到大公司金融公企業策略協調部後，因為內部告發而被排擠，妹妹知道後，決定像小時候一樣互換身分幫助姊姊。
到首爾的柳未知，再度與初戀李昊洙相遇，互相療傷後，找回當初未能告白的愛情。柳未來則是在回到家鄉後，代替妹妹到韓世振的草莓農場打工，在互相的默默陪伴下，產生了依賴情愫，柳未來也因此找到自己真正想做的事情。劇情以緩慢步調描述人生故事，讓在現實中掙扎的人們，都感到了一絲療癒。
《未知的首爾》角色介紹
柳未來／柳未知（朴寶英 飾）
柳未來是劇中的雙胞胎姊姊，是首爾金融公家機關的高級職員。她的個性冷靜、自律、凡事追求完美，是標準的都市精英，但卻長期遭受職場霸凌與精神內耗，內心已經瀕臨乾枯，是一個「活著的空殼」。在交換人生後，她在鄉間找回了被遺忘的溫暖與笑容。
柳未知是劇中的雙胞胎妹妹，她曾是備受期待的田徑選手，受傷後放棄夢想，一度關在房間多年不肯出來，直到外婆生病才終於踏出家門，並留在鄉下照顧外婆。為了解救姊姊未來，未知選擇前進首爾，並找回了自己活著的意義。
李昊洙（朴珍榮 飾）
李昊洙是頂尖律師事務所的律師，也是雙胞胎的高中同學。他因過去事故導致單耳失聰，憂鬱個性在遇到開朗的未知後逐漸被感染。他也是第一個察覺「柳未來」變得不一樣的人，並默默守護姊妹倆的祕密。
韓世振（劉慶秀 飾）
韓世振曾是首爾金融界的傳奇，卻因某種原因選擇「逃避」到鄉間。他與回到鄉下休養的未來相遇，兩個同樣在都市受挫的靈魂，在農場中產生了奇妙的化學反應。
《未知的首爾》收看平台
《未知的首爾》已在2025年5月24日於Netflix上線，全劇共12集。
《未知的首爾》療癒金句
逃避並非懦弱 是為了活下去而掙扎
「如果一頭鹿為了躲避獅子而逃跑，就變成垃圾嗎？如果一隻寄居蟹，因為害怕被吃掉而躲起來，就叫膽小鬼嗎？」鹿逃跑不是垃圾，是為了對抗死亡、爭取活下去的拼盡全力。寄居蟹躲起來不是膽小、不是懦弱，是為了適應環境、保護自己的明智又勇敢的選擇。這句話療癒了在繁忙與恐懼中自我攻擊、否定自己的人們，告訴大家偶爾「躲起來」喘息、尋求生存方式不是懦弱，而是為了更好地活下去。
為了生存做的努力 都是一種偉大的勇敢
「不管看起來多可悲、多糟糕，為了活下去所做的努力，都是一種勇敢。」這句話告訴觀眾人生不需要一直強撐，生存本身就是一件了不起的事。即便為了生存而不得不採取「看起來可悲、糟糕」的逃避方式，例如藏起來、躲避職場霸凌等，但那種堅持下去的努力，本身就是一種偉大的勇敢。
活在當下 不用擔心還沒發生的明天
「昨天已經過去，明天還沒到來，今天還是未知數，我們好好的過今天吧。」這句話是告訴大家活在當下，昨天的快樂或悲傷已不重要，不需要再抱持遺憾、也不用擔憂焦慮還沒發生的明天，只要把握現在所擁有的當下。
不去迎合他人 接受不完美的自己
「每當我感到不安，我都會覺得是自己錯了，但原來我沒有錯，只是忘了自己是誰。」這句話道盡了人們常常因外在壓力或對未知恐懼而迷失、忘記自己真實的樣子、初衷與價值。這句話提醒我們，解決問題的方式不是更努力迎合他人，而是「記起」自己是誰，並提起勇氣接受當下的不完美，在迷茫中繼續前行。
學會溫柔待己 放下對自己的苛刻
「過去無數的日子裡，我對自己比任何人都殘忍，只是因為我怨恨我是我自己。就連鹿和寄居蟹都拼盡全力求生，為甚麼我總是在最應該保護自己的時候，不斷攻擊自己呢？當我以別人的身分活著，才意識到最大的敵人其實是我自己。」這句話反映了在現代生活中，人們常因無法接納真實的自己，而陷入自我攻擊的痛苦怪圈，直到換位思考才領悟「自愛」的重要性，鼓勵正處於迷惘和自我否定中的人，要學會溫柔地對待自己，放下對自己的苛刻，實現內在和解。
接納自身弱點 塑造獨特的自己
「在我看來，被你視為弱點的東西，恰巧讓你變得更強大、變得更特別。」意在鼓勵人們接納不完美的自己，強調那些讓你感到自卑、看似缺點或脆弱的獨特之處，在接納後會變成獨一無二的特色，讓人能更勇敢地應對未來。
《未知的首爾》必看亮點
朴寶英一人分飾4角 突破演技獲好評
朴寶英飾演一對性格完全不同的雙胞胎「柳未來」與「柳未知」，以及雙胞胎互換角色後的不同個性。朴寶英完美展現「四個角色」的細膩變化，甚至被誤認為真的是雙胞胎出演。
夢想背後的壓力 揭露職場與都市的緊繃
雙胞胎姊姊未來進入了許多人夢想進入的國營企業，但卻遭受到職場霸凌，都市緊繃的生活節奏，也展現了在追逐夢想中背後的壓力，所導致的精神疾病與情緒崩潰，深刻呈現了現代職場中令人窒息的權力階級與霸凌現象。
朴寶英戀上朴珍榮 初戀感讓人超心動
朴寶英在劇中與GOT7成員朴珍榮上演浪漫愛情，兩人的高顏值與精湛演技，完美演出既有初戀感又帶有情感糾葛的虐心愛情，讓大家看得非常心動。
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《未知的首爾》劇情大綱
《未知的首爾》角色介紹
《未知的首爾》收看平台
《未知的首爾》療癒金句
《未知的首爾》必看亮點
《未知的首爾》劇情大綱
《未知的首爾》講述一對除了長相以外，什麼都不一樣的雙胞胎姊妹，兩人因一場謊言互換人生，最終找到真愛與自我成長的浪漫故事。妹妹「柳未知」曾因跑步腳傷，而無法再跑步，便把自己關在房門多年不肯踏出一步，直到外婆昏倒，才終於走出房門，並開始到處打零工的人生。姊姊「柳未來」從小就聰明，進到大公司金融公企業策略協調部後，因為內部告發而被排擠，妹妹知道後，決定像小時候一樣互換身分幫助姊姊。
到首爾的柳未知，再度與初戀李昊洙相遇，互相療傷後，找回當初未能告白的愛情。柳未來則是在回到家鄉後，代替妹妹到韓世振的草莓農場打工，在互相的默默陪伴下，產生了依賴情愫，柳未來也因此找到自己真正想做的事情。劇情以緩慢步調描述人生故事，讓在現實中掙扎的人們，都感到了一絲療癒。
《未知的首爾》角色介紹
柳未來／柳未知（朴寶英 飾）
柳未來是劇中的雙胞胎姊姊，是首爾金融公家機關的高級職員。她的個性冷靜、自律、凡事追求完美，是標準的都市精英，但卻長期遭受職場霸凌與精神內耗，內心已經瀕臨乾枯，是一個「活著的空殼」。在交換人生後，她在鄉間找回了被遺忘的溫暖與笑容。
柳未知是劇中的雙胞胎妹妹，她曾是備受期待的田徑選手，受傷後放棄夢想，一度關在房間多年不肯出來，直到外婆生病才終於踏出家門，並留在鄉下照顧外婆。為了解救姊姊未來，未知選擇前進首爾，並找回了自己活著的意義。
李昊洙（朴珍榮 飾）
李昊洙是頂尖律師事務所的律師，也是雙胞胎的高中同學。他因過去事故導致單耳失聰，憂鬱個性在遇到開朗的未知後逐漸被感染。他也是第一個察覺「柳未來」變得不一樣的人，並默默守護姊妹倆的祕密。
韓世振（劉慶秀 飾）
韓世振曾是首爾金融界的傳奇，卻因某種原因選擇「逃避」到鄉間。他與回到鄉下休養的未來相遇，兩個同樣在都市受挫的靈魂，在農場中產生了奇妙的化學反應。
《未知的首爾》收看平台
《未知的首爾》已在2025年5月24日於Netflix上線，全劇共12集。
逃避並非懦弱 是為了活下去而掙扎
「如果一頭鹿為了躲避獅子而逃跑，就變成垃圾嗎？如果一隻寄居蟹，因為害怕被吃掉而躲起來，就叫膽小鬼嗎？」鹿逃跑不是垃圾，是為了對抗死亡、爭取活下去的拼盡全力。寄居蟹躲起來不是膽小、不是懦弱，是為了適應環境、保護自己的明智又勇敢的選擇。這句話療癒了在繁忙與恐懼中自我攻擊、否定自己的人們，告訴大家偶爾「躲起來」喘息、尋求生存方式不是懦弱，而是為了更好地活下去。
為了生存做的努力 都是一種偉大的勇敢
「不管看起來多可悲、多糟糕，為了活下去所做的努力，都是一種勇敢。」這句話告訴觀眾人生不需要一直強撐，生存本身就是一件了不起的事。即便為了生存而不得不採取「看起來可悲、糟糕」的逃避方式，例如藏起來、躲避職場霸凌等，但那種堅持下去的努力，本身就是一種偉大的勇敢。
活在當下 不用擔心還沒發生的明天
「昨天已經過去，明天還沒到來，今天還是未知數，我們好好的過今天吧。」這句話是告訴大家活在當下，昨天的快樂或悲傷已不重要，不需要再抱持遺憾、也不用擔憂焦慮還沒發生的明天，只要把握現在所擁有的當下。
不去迎合他人 接受不完美的自己
「每當我感到不安，我都會覺得是自己錯了，但原來我沒有錯，只是忘了自己是誰。」這句話道盡了人們常常因外在壓力或對未知恐懼而迷失、忘記自己真實的樣子、初衷與價值。這句話提醒我們，解決問題的方式不是更努力迎合他人，而是「記起」自己是誰，並提起勇氣接受當下的不完美，在迷茫中繼續前行。
學會溫柔待己 放下對自己的苛刻
「過去無數的日子裡，我對自己比任何人都殘忍，只是因為我怨恨我是我自己。就連鹿和寄居蟹都拼盡全力求生，為甚麼我總是在最應該保護自己的時候，不斷攻擊自己呢？當我以別人的身分活著，才意識到最大的敵人其實是我自己。」這句話反映了在現代生活中，人們常因無法接納真實的自己，而陷入自我攻擊的痛苦怪圈，直到換位思考才領悟「自愛」的重要性，鼓勵正處於迷惘和自我否定中的人，要學會溫柔地對待自己，放下對自己的苛刻，實現內在和解。
接納自身弱點 塑造獨特的自己
「在我看來，被你視為弱點的東西，恰巧讓你變得更強大、變得更特別。」意在鼓勵人們接納不完美的自己，強調那些讓你感到自卑、看似缺點或脆弱的獨特之處，在接納後會變成獨一無二的特色，讓人能更勇敢地應對未來。
《未知的首爾》必看亮點
朴寶英一人分飾4角 突破演技獲好評
朴寶英飾演一對性格完全不同的雙胞胎「柳未來」與「柳未知」，以及雙胞胎互換角色後的不同個性。朴寶英完美展現「四個角色」的細膩變化，甚至被誤認為真的是雙胞胎出演。
夢想背後的壓力 揭露職場與都市的緊繃
雙胞胎姊姊未來進入了許多人夢想進入的國營企業，但卻遭受到職場霸凌，都市緊繃的生活節奏，也展現了在追逐夢想中背後的壓力，所導致的精神疾病與情緒崩潰，深刻呈現了現代職場中令人窒息的權力階級與霸凌現象。
朴寶英戀上朴珍榮 初戀感讓人超心動
朴寶英在劇中與GOT7成員朴珍榮上演浪漫愛情，兩人的高顏值與精湛演技，完美演出既有初戀感又帶有情感糾葛的虐心愛情，讓大家看得非常心動。