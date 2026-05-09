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賴政府提出8年1.25兆國防特別預算，立法院昨天在國民黨團和民眾黨團聯手下，三讀通過7800億元版本。對此，總統賴清德今（9）日受訪時表示，預算金額從1兆2500億減到7800億，對未來整個台灣防禦，會造成重大影響；他也憂心說，國防的軍購其中一項是海馬士，5月31日就要付款，根據立法院這一個有違慣例的審查程序，恐怕會來不及。攸關對美軍購的國防特別條例草案卡關多時，國民黨團和民眾黨團昨天聯手，在立法院表決三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元預算。第一波對美軍購預算上限3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。對此，賴清德下午在台南受訪時表示，昨天立法院三讀通過軍購特別條例，固然是踏出不容易的第一步，但並沒有給出完整的答案，原因是，金額從1兆2500億減到7800億，「7800億購買美國的軍購都不夠，何況商購、委辦、推動台灣的國防產業，都沒有在這個特別條例裡面」。賴清德直言，這對未來整個台灣的防禦會造成重大影響，因為1兆2500億，各類的國防預算科目，基本上是環環相扣，缺一不可，有些是直接跟美國政府軍事採購，有些必須要跟新創公司進行商購，有些必須進行跨國的國防科技產業合作，「當然我們要委辦中科院，再加上去推動台灣的國防產業，這些都沒有放在裡面」。賴清德提到，這個法律通過時，並沒有像往常的特別條例，一旦通過，行政院就可以編列預算，它還要再做一次報告，同意之後才可以編列預算，如果立法院不同意，還是不能夠編列預算，換句話說，最後可能會看得到、用不到，等於又設了一道關卡，這不是一個正常的預算審查程序。賴清德說，非常希望，立法院朝野各黨團，能基於國家安全、社會安定，及台灣產業的發展重新考量，務必要在最短的時間內能夠通過，否則的話，我國防的軍購其中有一個項目是海馬士，5月31日就要付款，根據立法院這一個有違慣例的審查程序，恐怕會來不及。賴清德續指，因為一個月內行政院要去報告，立法院同意才可以編列預算，「那到底可不可以編列？預算送來之後能不能通過？還不知道，我擔心5月31號都來不及，這影響是非常大的」；他呼籲，各黨競爭難免，但國家只有一個，更何況國家安全沒有任何打折的空間，希望朝野黨團能夠繼續再接再厲。