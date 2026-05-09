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▲林辰唏（如圖）和導演林立書未婚育有一子，。（圖／記者吳翊緁攝影）

女星林辰唏在母親節前夕於IG分享一段與兒子Bio的溫馨互動，意外掀起大量網友討論，她透露日前帶著兒子一起逛街時，原本只是輕鬆散步買花，沒想到兒子竟偷偷跑進珠寶店，還認真挑選母親節禮物，甚至一開口就看上要價22萬元的項鍊，結果聽到價格倒退三步讓她當場哭笑不得，也被孩子滿滿心意感動。林辰唏回憶，當天自己先到花店買花送給自己，遠遠卻發現兒子獨自走進珠寶店，等她靠近後發現兒子雙手藏在背後，露出一副故作鎮定的小大人模樣，讓她忍不住詢問「你在幹嘛？」沒想到兒子竟一本正經回答：「我在看珠寶。」接著小男孩還主動指出自己喜歡的一條熊造型項鍊，林辰唏原本還只是隨口稱讚「眼光很好」，沒想到兒子下一秒竟害羞承認，自己是想買母親節禮物送她，讓林辰唏當場感動直呼：「謝謝寶貝！」不過最爆笑的一幕，發生在林辰唏兒子開口詢問價格後，當店員透露該條項鍊售價高達22萬元時，林辰唏兒子當場「倒退三步」，畫面感十足，讓不少網友腦中立刻浮現小朋友受到衝擊的模樣。林辰唏原本想安慰兒子再看看其他款式，沒想到兒子卻相當堅持，直說「其他的我都不喜歡」，讓林辰唏又好氣又好笑。最後她則溫柔回應：「沒關係，我等你好嗎？」既沒有否定孩子心意，也保留了那份珍貴的自尊與浪漫。林辰唏更幽默形容，兒子對待自己的方式簡直像在對待女朋友一樣，讓她忍不住笑喊：「他好像把我當女友似的。」貼文曝光後，大批網友也被這段母子互動融化，紛紛留言表示「太可愛了」、「真的像小男友」、「這種心意比禮物更珍貴」、「媽媽一定超幸福」，甚至有人笑說：「小小年紀眼光就這麼高。」