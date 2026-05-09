教育部受託辦理「115學年度公立高級中等學校教師甄選」初試今（9）日上午登場，合計有157所學校委託教育部辦理教師甄選，教育部表示，初試實際到考人數5,297人、缺考率8.7%，預計進入複試人數1,638人。
高級中等學校教師甄選初試於9日上午10時至11時40分在臺中市立臺中高工等8所學校舉行。計有104所國立學校、53所公立學校，共計157所學校委託教育部辦理教師甄選，合計66類科、697個缺額。
教育部表示，本次甄試採網路報名、上傳報名資料送審方式，經統計共5,802人完成報名手續。初試實際到考人數5,297人、缺考505人，到考率91.30%，缺考率8.7%，預計進入複試人數1,638人。
國教署表示，初試試題及答案於考試結束後已上網公告，應考人如對試題答案有疑義，可於5月9日中午12時起至晚上11時止，依簡章規定向試務承辦單位線上提出試題疑義申請。
參加複試人員名單將於5月27日下午5時後公告於國教署網站及受託甄選網站。
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教育部表示，本次甄試採網路報名、上傳報名資料送審方式，經統計共5,802人完成報名手續。初試實際到考人數5,297人、缺考505人，到考率91.30%，缺考率8.7%，預計進入複試人數1,638人。
國教署表示，初試試題及答案於考試結束後已上網公告，應考人如對試題答案有疑義，可於5月9日中午12時起至晚上11時止，依簡章規定向試務承辦單位線上提出試題疑義申請。
參加複試人員名單將於5月27日下午5時後公告於國教署網站及受託甄選網站。