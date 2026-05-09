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近年來台灣發展觀光，其中亞洲遊客當中泰國客來台數激增，甚至有高端客「半年內飛三次」，究竟台灣有什麼魔力？Podcast節目《東南亞夯什麼》最新一集邀請專業泰語導遊何學義，揭開泰國人眼中「超好買、超先進」的台灣，從精品購物的優勢到城市風光的趣味，台灣正成為泰國中產階級的新寵兒。由NOWnews今日新聞與中央廣播電台合作推出的Podcast節目《東南亞夯什麼》，最新一集邀請到專業的泰語通譯與導遊何學義，作為台灣少見專帶「泰國高端團」的導遊，他觀察到泰國旅客正從傳統的大眾觀光旅遊行程，轉向追求更加高端的精緻溫泉與茶園漫旅的奢華體驗。何學義首先在節目中提到台灣購物的隱藏優勢，那就是對某些泰國的高端觀光客而言，台灣的購物體驗在某些方面甚至勝過日本。他提到，日本因觀光客過剩，買精品如LV或熱門球鞋On Cloud常需大排長龍，但台灣精品店不僅位置相對密集且「幾乎不用排隊」，加上部分品牌價格比泰國便宜，讓泰國貴婦團覺得在台灣買精品CP值比日本還高。除了購物行程讓團員期待，泰國遊客們對台灣的城市風景也充滿好奇。何學義笑稱，泰國遊客一下飛機就被台灣的高速公路與城市建設驚豔，甚至會對「整齊的機車停車格」感到讚歎，認為政府治理由此可見一斑。最有趣的是，因稅制而設立的「統一發票中獎機制」也讓泰國旅客大感驚奇，甚至連「最高獎金一千萬」都能成為導覽時的趣味話題。不過在台灣觀光也有讓泰國遊客苦惱的小地方，何學義指出，泰國人習慣「用湯匙叉子吃飯」且「無冰不歡」，而在台灣我們習慣的小吃店平常僅提供筷子，就連在夏天也只供應熱茶，這讓泰國客有些不習慣；此外，嚴格的交通違停取締，也讓平常較習慣隨意停車的這些遊客們在景點上下車時感到步調太匆促，這都需要導遊在中間耐心溝通，也展現作為導遊能在文化差異之間找到趣味的敏銳視角。本集節目最後，何學義也分享了一段因為旅遊團展開的奇妙緣分，他提到過去曾有泰國員工團來台旅遊，其中一位女孩的父親在台工作八年未見，透過何學義的聯繫，兩人終於在台中某飯店門口相擁而泣，場面相當令人動容，沒有想到短短的幾天旅遊行程意外滿足的長達八年的思念之情。根據移民署與公民團體統計，目前在台移工主要來自越南、印尼、菲律賓與泰國，僅這四國的藍領與看護人數就已超過81萬人，在《東南亞夯什麼》節目尾聲，何學義也強調，其實除了鎖定高端觀光客的旅遊行程以外，在台灣日常生活角落其實還有超過20萬名泰國移工，而這群人就是台灣觀光的「潛在宣傳大使」，未來若能針對移工開發旅遊產品，將是另一大商機。