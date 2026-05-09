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▲朴寶英曾因與公司的合約糾紛，長達4年沒戲拍。（圖／翻攝自朴寶英IG@boyoung0212_official）

朴寶英在昨（8）日的《第62屆百想藝術大賞》中，以《未知的首爾》獲封視后，再度引發熱議。事實上，朴寶英在16歲的年紀就出道，並在出道兩年後，就以電影《急速醜聞》橫掃新人獎，以超強演技走入大眾視線。朴寶英漸漸成熟後，也開始主演愛情劇，其中與朴炯植搭檔演出的《大力女子都奉順》，更是引發超狂追劇潮，兩人還被封為「狗狗CP」，是許多劇迷心目中的經典。朴寶英在1990年2月16日出生，今年36歲。她於2006年、16歲的年紀，以戲劇《秘密的校園》搭檔當時也是新人的李敏鎬首度亮相，可愛長相與最萌身高差，讓她在當時就擄獲不少粉絲。不過真正讓朴寶英在演藝圈起步的，是2008年與車太鉉主演的喜劇電影《急速醜聞》，朴寶英在片中飾演一個易怒少年母親的角色，優秀演技備受稱讚，不僅電影狂吸830萬觀眾，成為2008年韓國頭號熱門電影，朴寶英也橫掃了隔年的最佳新人獎。然而好景不常，初嚐爆紅滋味的朴寶英，在2009年陷入經紀公司的合約糾紛，公司爆出欺騙藝人的爭議，朴寶英單方面與公司解約，開始了一連串的法律糾紛，導致她在黃金期長達4年沒有工作，朴寶英也曾坦承那段時間幾乎被公司冷凍，只要有新作品邀約，就會被公司阻止。不過好在外界沒有忘記朴寶英的演技，她於2012年回歸影視圈，主演恐怖片《不明影像》，並在同年又以與宋仲基合作的電影《狼少年：不朽的愛》爆紅。該片也成功吸引超過700萬觀眾，成為有史以來最成功的韓國愛情電影之一。朴寶英之後也陸續出演綜藝，展現不同魅力，並以電影《熱戀年代》、《京城學校》、《魚男悲歌》、電視劇《Oh！我的鬼神君》，呈現多變演技。在2017年，朴寶英搭檔朴炯植主演漫改劇《大力女子都奉順》，飾演可愛嬌小女性，卻力大無比的反差角色，精湛演技讓她入圍百想視后，雖然沒能獲獎，但朴寶英與朴炯植的「狗狗CP」，成為了許多粉絲心目中的經典。而之後，朴寶英依然持續耕耘演技，2023年出演《水泥烏托邦：末日浩劫》，奪下釜山電影節的年度明星獎、2024年又以《精神病房也會迎來清晨》奪下青龍系列大獎的最佳女主角。而如今，朴寶英再度以《未知的首爾》一人分飾4角的精湛演技，打敗一種勁敵獲封百想視后。這也證明她出道20年來不斷的努力、尋求突破，就算已是演藝圈大前輩，仍不忘繼續精進自己的演技。