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▲六龜山城拉力賽舞台將帶來一系列精彩演出，結合音樂、特技與互動表演，為現場觀眾增添熱血沸騰的賽事氛圍。（圖／六龜區公所提供）

▲六龜山城拉力賽周邊規劃近30攤特色美食市集，集結六龜在地農特產品、人氣特色美食及文創手作攤位。（圖／翻攝畫面）

「2026六龜山城拉力賽」周邊活動將於5月16日至17日，在六龜天台山天台宮（濟公廟）熱血開跑。本次活動結合專業賽事、超跑展示、市集美食與舞台表演，打造融合競技張力與山城風情的觀光盛會，邀請全台民眾走進六龜，感受速度與自然交織的獨特魅力。本屆賽事為「THC六龜拉力／爬山全國B級錦標賽」，預計集結100輛參賽車輛及200名專業車手同場競技。賽事路線結合六龜山區地形特色，蜿蜒多變的道路考驗車手操控技術與臨場反應，帶來高張力的競速畫面，也讓觀眾近距離感受引擎轟鳴與速度快感。活動期間同步規劃超跑展示區，讓車迷一次飽覽多款性能車款，近距離感受機械工藝與速度美學的魅力。六龜區長劉文甲表示，本次活動整合賽事、文化與觀光資源，期望透過大型活動引入人潮，帶動在地住宿、餐飲及農特產品銷售，提升整體觀光效益。進一步提升六龜在全台的知名度，讓更多人認識這座擁有豐富自然景觀與文化底蘊的山城，打造六龜成為南台灣兼具賽事與深度旅遊的指標性目的地。六龜區公所指出，除了精彩賽事，「趣六龜市集」亦同步登場，集結在地農特產品、特色美食與文創攤位，讓民眾邊看比賽邊享受在地好味道，體驗最具人情味的山城生活。舞台活動同樣精彩，開幕將由輔英科技大學競技啦啦隊、Just 4 Fun Band、扯鈴娛樂家及樹德科大電音DJ輪番演出，炒熱現場氣氛；閉幕則由聲刻吉他彈唱、大環特技秀、魔術雜技及尿布樂團壓軸登場，為活動畫下熱鬧句點。