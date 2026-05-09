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▲《穿著PRADA的惡魔2》讓安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗都賺進比上集酬勞多很多的錢。（圖／翻攝自IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔2》梅莉史翠普（左起）、安海瑟薇、史丹利圖奇、艾蜜莉布朗再度攜手合作，票房表現比上集更威猛。（圖／美聯社／達志影像）

《穿著PRADA的惡魔2》全球上映不滿兩週，總票房已將超越上一集的3.26億美元，表現相當亮眼。歐美權威娛樂刊物《綜藝報》報導，梅莉史翠普演續集的片酬高達1250萬美元（約合台幣3.9億），卻不是全片最貴的演員，只是最貴「之一」，因為她同意和安海瑟薇、艾蜜莉布朗同酬，大家一起賺大錢。在《穿著PRADA的惡魔2》海報、影片等所有演員表排名上，梅莉史翠普穩坐第一，讓她在洽談片酬時，絕對能要求到比其他人都多的數字，不過報導稱她願意和安海瑟薇、艾蜜莉布朗拿一樣的酬勞，彰顯該片首集是主角們整體精彩演出才讓票房、口碑如此突出，不自居全功，讓人感受到前輩的寬大氣度。除了高達台幣近4億的片酬外，梅莉史翠普、安海瑟薇與艾蜜莉布朗，還能再拿到電影票房的分紅，片子賣得越好，她們就拿得越多，以目前的表現來估算，至少每人都可以收到超過800萬美元，因此她們拍這部片起碼賺進2050萬美元（約合台幣6.4億），每個人的財產都大幅增加。以往好萊塢賣座電影拍續集，主角們再回歸一定會在酬勞上有顯著的成長，例如小勞勃道尼演《鋼鐵人》酬勞才幾十萬美元，首集全球狂賣後，續集片酬直接飆破千萬美元，近期他接演《復仇者聯盟：末日崛起》更被傳片酬為一億美元天價。梅莉史翠普演《穿著PRADA的惡魔》片酬約4、500萬美元，續集收入往上翻了4倍多。收穫更大的當然是安海瑟薇與艾蜜莉布朗，安海瑟薇演首集時還拿到百萬美元片酬，艾蜜莉連百萬都沒有，拍續集讓她們都拿到比上集20倍還多的酬勞，同業都羨慕得要命。2000萬美元片酬通常是好萊塢影星演出頂級巨片續集時才會出現的數字，可見《穿著PRADA的惡魔2》已經是年度大片等級，和首集完全不可同日而語。