王俐人近來在IG開通會員訂閱功能，截至目前已累積逾4300人。未料，網路上卻瘋傳「直播掀衣上空」的影片，驚人尺度引來網友狠酸，對此王俐人澄清畫面是AI虛構，今（9）日再度PO出3點聲明，強調「我的美麗不需要靠違規來證明」，希望大家不要為了自己的流量而過度消費他人。

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王俐人直播掀衣片瘋傳　她3點聲明澄清

日前，網路上流出一段王俐人在直播中掀起上衣露點的影片，今她發文闢謠，直言IG不是成人平台，對於裸露內容有嚴格的社群守則，一旦違規苦心經營的帳號隨時可能被封鎖。王俐人強調自己不會為了追求一時的流量，而拿辛苦累積的粉絲社群、團購信譽和商業合作去冒險，「這不是『敢不敢』的問題，而是『專不專業』的問題。」

另外，王俐人先前裸身登上成人平台SWAG，隨後引來不少批評，對此她直言從來不害怕展現女性的體態美，但始終堅持要在對的地方、做對的事，不會在一個明確禁止的平台上挑戰規則。

王俐人成流量密碼　不爽被外界過度消費

王俐人成為「流量密碼」後，一舉一動都受到關注，但她認為在這個追求流量的時代，每個人在追求關注度的同時，不要為了自己的流量而過度消費他人。「對我而言，健康的居家生活、真實的日常點滴，以及我與粉絲之間的信任，才是更有價值的流量來源。」

▲王俐人（如圖）成為「流量密碼」後，一舉一動都受到關注。（圖／記者葉政勳攝影）
▲王俐人（如圖）成為「流量密碼」後，一舉一動都受到關注。（圖／記者葉政勳攝影）
王俐人IG開通會員功能　揭內容並非與情色有關

事實上，王俐人近日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，被問到IG訂閱的內容要做什麼？她表示希望可以讓粉絲們看到私人生活，「大家就想看藝人真實的一面，粉絲會想看我的私人生活，很開心大家喜歡看我卸妝、聊天」，內容大多是日常分享，並非外界所傳和情色有關。

資料來源：王俐人IG


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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...