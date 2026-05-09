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▲台灣任天堂官網公告，預計9月會調整售價。（圖／翻攝官網）

日本先漲Switch 2貴1萬日圓

台灣官方證實9月起變更建議售價

漲價主因指向記憶體成本與市場環境

任天堂Switch 2也擋不住成本壓力了！由於日本、美國、歐洲等市場也同步啟動調價，台灣版Switch 可能也會跟進調漲。任天堂日本官網公告指出，日本市場將自2026年5月25日起調整多項Nintendo商品建議售價，其中日本國內專用版Nintendo Switch 2將由4萬9980日圓調漲至5萬9980日圓，等於一口氣上漲1萬日圓。美國、加拿大及歐洲市場則將自2026年9月1日起調整售價；美國Switch 2售價將由449.99美元調整為499.99美元。台灣任天堂公告內容簡短表示，感謝各位顧客愛顧及支持，「Nintendo Switch 2預定於2026年9月起變更建議售價」，有關變更日期及最新建議售價詳情將於日後公布。目前台灣任天堂官方商店顯示，Nintendo Switch 2主機建議售價為14380元；《寶可夢傳說 Z-A》Nintendo Switch 2 Edition同捆組、《瑪利歐賽車世界》同捆組建議售價則為15580元。由於台灣任天堂尚未公布新價格，實際漲幅仍須以官方後續公告為準。外媒報導指出，任天堂此次調漲Switch 2價格，與記憶體晶片價格飆升、硬體成本壓力增加有關。路透社報導提到，AI資料中心需求推升記憶體供應吃緊，Sony與任天堂等遊戲主機業者都面臨成本壓力；任天堂也預估，本會計年度包括關稅在內的成本增加，將帶來約1000億日圓影響。任天堂Switch 2自上市以來銷售表現亮眼，財報顯示，Switch 2在截至2026年3月底的會計年度全球銷量達1986萬台，不過公司預估下一年度銷量將降至1650萬台。