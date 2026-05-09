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越南近年積極擴張製造業，期盼在半導體與AI等高附加價值產業達到升級，與此同時也不忘利用人工智慧、網紅等數位內容價值作為國家宣傳體系核心，根據外媒取得的越南共產黨內部策略文件，越南當局目標是在2030年前建立龐大的數位宣傳網路，靠超過千名網紅和AI工具組成的「大外宣系統」在網路上傳播官方正面資訊。《路透社》取得的這份越南共產黨內部策略文件指出，越南正規劃在未來數年「全面升級政治宣傳機制」，欲將網紅、人工智慧與數位內容納入國家宣傳體系核心，目標是在2030年前建立龐大的數位宣傳系統，試圖塑造以「正面資訊」為主的輿論環境。這項計畫被外界視為越南在社群媒體時代加強意識形態治理的重要里程碑，也凸顯現任總書記兼國家主席蘇林掌權後，官方對輿論控制的進一步強化。路透社披露，越共宣傳委員會於今年4月完成的策略草案提出明確量化目標：到2030年前建立由至少1000名KOL與5000名AI專家組成的宣傳體系，負責在網路上傳播「正面內容」，並為整個社會建立所謂的「意識形態免疫力」，以抵禦「官方認定的有害、虛假或具破壞性資訊」。文件進一步要求，屆時以越南語為主的網路社群當中，至少要有80%的資訊屬於「正向內容」，並透過AI技術確保超過九成違規內容可在24小時內被刪除。越南本土科技公司開發的人工智慧工具也被賦予「引導社會討論」的任務，顯示官方期望以科技手段更系統化地管理公共輿論。《路透社》分析，這項宣傳改革的重心之一，是將傳統政治宣傳轉向更貼近年輕世代的數位內容形式。文件指出，官方計畫大量使用Podcast、短影音與社群平台鎖定客群，並製作針對不同族群的客製化內容，以更易理解的方式解釋政策。由於越南社群媒體使用率極高，目前社群平台用戶已接近全國人口八成，越南本身更是臉書全球最大的市場之一，在社群媒體和網路上的輿論重要性為此顯著提高。越共認為，傳統政治宣傳已難以吸引年輕族群，必須透過更具娛樂性與視覺吸引力的方式重新包裝意識形態內容。報導引述知情人士指出，部分網紅已被接觸並邀請加入相關計畫。一名受訪創作者透露，官方通常要求這些網紅或數位內容創作者要張貼「經核准的貼文」或宣傳政府活動，報酬形式則包括官方贊助旅遊、參訪機會等，但並不會提供直接金錢報酬。該名創作者則表示，為維持創作自主性，最終考慮後選擇拒絕加入。越南公安部3月的內部提案亦提及，政府正考慮利用網紅協助應對市場低迷，反映宣傳策略已延伸至經濟領域，今年4月越南共青團中央更曾邀請多名網紅赴中國考察學習，顯示相關計畫已開始逐步推動。