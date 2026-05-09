美國國防部（戰爭部）8日開始陸續公布與不明飛行物體（UFO）、不明空中現象（UAP）相關的文件及檔案，引發熱議，美國多名有影響力的宗教領袖透露，已受邀參與公開這類機密的會議，並呼籲信徒做好信仰上的準備。
根據《每日郵報》報導，田納西州知名福音派傳道人史通（Perry Stone），上月底在YouTube影片中表示，華府情報官員向在基督教界有廣大影響力的牧師們發出警告，政府即將公開諸如外星人、UFO、爬蟲類生物等資料，內容聽起來活像科幻電影。
報導提到，該會議約有6位基督教領袖參加，與會官員指出，這些文件和檔案的揭露，可能導致部分基督徒質疑聖經創造論，甚至會有一部分原本不是基督徒的人，出於恐慌而向教會尋求答案：「他們會嚇壞的，會去找牧師、神父和老師，問『這到底是什麼？這是真的嗎？』」。
史通警告，如果真的存在其他星系和受造物，整個創造故事就會被視為神話，有些人會因此背棄信仰，因為他們無法解釋即將聽到、看到的內容。
多位美國宗教界領袖則將這波大解密行動，與聖經末世預言中的「大迷惑」（great deception）相比，呼籲教會及信徒及早做好準備，好在這場「大迷惑」真的來臨時，堅守對聖經和耶穌的信仰。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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報導提到，該會議約有6位基督教領袖參加，與會官員指出，這些文件和檔案的揭露，可能導致部分基督徒質疑聖經創造論，甚至會有一部分原本不是基督徒的人，出於恐慌而向教會尋求答案：「他們會嚇壞的，會去找牧師、神父和老師，問『這到底是什麼？這是真的嗎？』」。
多位美國宗教界領袖則將這波大解密行動，與聖經末世預言中的「大迷惑」（great deception）相比，呼籲教會及信徒及早做好準備，好在這場「大迷惑」真的來臨時，堅守對聖經和耶穌的信仰。
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