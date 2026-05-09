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台北市政府近期為老鼠藥投放和環境部長彭啟明槓上，北市府呼籲中央對環境用藥應有一致標準，環境部則稱都有載明用法。彭啟明昨被媒體問到投鼠規範時因趕行程，改派化學物質管理署長出面回應，更指北市府過度著墨。北市研考會主委殷瑋對此回嗆，中央強力要求北市製作投藥地圖，邏輯矛盾且雙標，過去漢他病毒發生在其他縣市，環境部有一樣要求嗎？殷瑋再問，環境部要求北市府做投藥地圖，但北市府手上只有北市府投出的鼠藥，但這地圖上並沒有環境部讓民眾沒有購買限制的鼠藥，若照這樣做地圖，所產生的問題不需要規範嗎？「若要規範，難道中央不用來規範嗎？」殷瑋三問，過去同樣在其他縣市也曾發生過，而環境部此次卻只要求北市府要做投藥地圖，在過去案例發生時，有沒有做過一樣的要求？未來會不會做全國一致的要求？他呼籲，中央標準至少要一致，才能讓地方政府可以有所適從。殷瑋說，北市府的投藥作法，讓毛孩家長安心，北市府會用投藥告示牌；環保局會用且多用鼠餌盒；條件不允許的環境，鼠藥也會以直塞進鼠洞內，搭配封填的方式為優先；看到非專業的投藥，會幫忙清掉；有處理需求，建議先找市府、專業人士諮詢。殷瑋也質疑，環境部最近的這一波操作，應來自政務官，而不是像化學署長這樣的高階文官。自己在中央政府工作過，為民服務的優秀公務員都該是夥伴。