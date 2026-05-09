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▲針對發展遲緩、身心障礙或有特殊照顧需求的孩子，賴瑞隆主張再額外增加延托時數至每年100小時。（圖／高雄市長參選人賴瑞隆提供）

高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（9）日出席「115年高雄市母親節『美力媽媽』頒獎典禮」時提出「每童60小時延托券」新育兒政策，未來將針對全市公托及準公托收托兒童發放延托券，每人每年補助延托60小時，弱勢、特殊需求加碼補助全年100小時，讓家長在工作、加班、就醫、處理突發狀況或需要短暫休息時，能有更彈性、安心的托育支持，並減輕家庭照顧壓力。賴瑞隆指出，在市長陳其邁及市府團隊的努力之下，高雄市公托將於今年底達成38個行政區皆有公托據點，未來更將朝「一國小學區一公托」目標邁進，打造綿密托育支持網。賴瑞隆表示，現代家庭結構改變，雙薪家庭、單親家庭、隔代教養及新手爸媽越來越多，政府需要提供更多元安心托育支持系統。為強化托育支持，賴瑞隆提出「每童60小時延托券」的新育兒政策。賴瑞隆表示，未來全高雄市公托及準公托收托兒童，將每年補助延托60小時，可依家庭需求彈性使用。賴瑞隆認為，延托所創造出來的時間與空間對於許多家庭非常重要，可以讓父母安心處理臨時的家務或工作突發狀況，也可以讓照顧者透過這段時間好好喘息、重新調整狀態。針對發展遲緩、身心障礙或有特殊照顧需求的孩子，賴瑞隆主張再額外增加延托時數至每年100小時。賴瑞隆強調，特殊兒家庭承受的照顧壓力更高，政府必須提供更細緻、更實際的支持。賴瑞隆先前已提出「希望高雄：幸福首都工程」，涵蓋好孕、好養、友善環境的育兒市政藍圖，包括將生育津貼從每胎3萬元加碼至5萬元，擴大孕婦醫療諮詢與心理支持方案，推動企業友善生育認證；育兒津貼加碼，提高至每月7千至1萬元，多胎家庭再加碼，並成立「高雄育兒基金」，以及全國首創孕婦專屬禮「幸福孕哺枕」。賴瑞隆表示，政府有責任共同育養下一代，推行多元托育政策是支持家庭、促進女性就業、減輕少子化壓力的重要城市投資，更是高雄邁向友善育兒城市的重要一步。未來會以穩健務實的態度，持續推動友善育兒政策，與市民攜手讓高雄成為全台最有溫度、最有愛、最幸福的城市。